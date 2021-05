2005 yılında rahmetli Turgut Özakman'ın çok sevdiğim "Şu Çılgın Türkler " kitabı çıkmıştı. Haftalarca liste başı olması ve raflarda günlerce kalmasının elbet bir nedeni vardı. Kitap Osmanlılarla İngilizlerin ilişkisini çarpıcı bir dille anlatıyordu. Tarih bitmeyen derin bir kuyu. Gücünüzün yettiği kadar kazsanız da, hala bilinmeyen olayların varlığı ilerleyen yıllarda hep karşımıza çıkacaktır.

Dünya siyasetinin pazarı çok geniş ve içinde her an kaybolmak çokta kolay.



ÇÜRÜMEYİ DURDURAMIYORUZ

Akıllı ve zeki olan kazanıyor. Bir çeşit satranç oyunu gibi. Devlet ilişkileri görünmeyen zincirlerle birbirine bağlıdır ve aradan bir halka koptuğu zaman artık siz ne yaparsanız yapın etrafınız kötü niyetli düşüncelerle sarıp sarmalanır ki; bu durumda işiniz bir hayli zordur. İşte o zaman başınızı nereye çevirseniz uzanan dost ellerin her an patlamaya hazır bir bombaya dönüşebileceği korkusu içinize yerleşir. Şüphe ve korku içinde

yaşadığınız zaman da; psikolojik yapınız zamanla dumura uğrar ve farkında olmadan mutsuz bir toplum kitlesi haline geliverirsiniz. Dış siyasetin, iç siyasetten çok daha zor olduğunu son yıllarda iyice anladık ve maalesef iyi niyetini kaybetmiş bir dünya kaosunun içinde bize düşen olumsuzluklarla baş etmek için tüm gücümüzü ortaya koymalıyız olgusundan başka bir şekil düşünemez durumundayız. Dünya toplumlarının kendi içinde yaşadıkları sosyal ve ticari ilişkilerin içi içe girmesinden kaynaklanan çürümelerin önüne geçmek bazen imkansız hale gelebiliyor. Fazla medeniyetin hazımsızlık yarattığını üst medeni toplumlar gözümüzü oya oya iyice içine soktular. Olumlu başlayan ilişkilerin sonrası istenmeyen bir şekilde bitebiliyor.

Siz ne kadar iyi niyetli bir siyaset içinde olmaya çalışsanız, gören göz kılavuz istemez misali davransanız da, karşı taraf kör, sağır ve dilsizse işiniz bir hayli de zor oluyor. Medeniyetin üst boyut toksinleri artık dünyayı çöplük haline getirmiş durumda. Tükenmişlik sendromu ve iç kanama geçirirken kuyruğu dik tutmaya çalıştıkları da bir gerçek. Son yılların tüketim toplulukları halinde, son sınırlarını zorlayan üst ülkeler, çoğul koloniler halinde çıkış yolu ararken, sağlık sistemleri çökmüş durumda.

TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ

Korona denen illet, her ülkenin maske-sini düşürdü. Yani takke düştü kel ortaya çıktı. Hayranlık içinde izlediğimiz ülke-lerin ne kadar zavallı oldukları ortada.. Hani bizim şikayet ettiğimiz ne kadar konu varsa; onlarda çok daha fazlası varmış da, pandemi sayesinde gördük şükür. İnsanlar canlarını bir kenara bıraktılar, aşı ticaretinin kavgası içine gir-diler. Dünya siyasetinin rüzgarları çılgın derecesinde sert esiyor. İşte bir başka durum daha. Hem de haksızlığın dibi. Geçmişin sözde soykırım diye uydurduk-ları her ülkenin tarihinde çarşaf çarşaf yazılsa bitmeyecek katliamlar varken, bi-zim küçücük olaylarımız bile abartılarak dünya siyasetine servis edilmesinin tek nedeni, bir türlü sömürge yapamadıkları ballı kaymaklı toprağımız. Son dönemin gözümüze oya oya ser-dikleri Filistin-İsrail olaylarındaki kadın çocuk demeden yapılan yeni dönem soykırımlarına ne demeli! 2. Dünya Savaşı'nda Almanlar, Musevilere gül bahçesi sunmadılar. Çok uzağa gitmeye-lim. İşte Kıbrıs ile ilgili belgeseller her şeyi gözler önüne seriyor. Yakın tarihte Kıbrıs Türklerine yapılan katliamlar anlatılıyor. Bizim itiraz hakkımız yok. Dünya siya-setinde 'yargısız infaz' denen ne kadar olay varsa, hepsinin altında sömürgecilik ruhu yatıyor. Büyük balık, küçük balığı yeme derdinde. Bazen kelimeler de tükeniyor. Konu çok, anlayan bir dünya yok. Allah insanlığın yardımcısı olsun.