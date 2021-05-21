KOÇ: YAPTIĞINIZ işin karşılığını almak ve bu konuda taviz vermek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin, sizin kadar özverili çalışmasını istiyorsunuz. Egolarınızı ön plana çıkaracaksınız.

BOĞA: SIRA dışı arkadaşlarınızın size yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi önemli kişilerle besleyebilirsiniz.

İKİZLER: BUGÜN, iletişim konusunda son derece başarılı çalışmalar içindesiniz. Duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz. Özellikle ikna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.

YENGEÇ: YARATICILIK konusunda rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz Araştırdığınız konuların size sağlayacağı yarardan çok zararı olabilir. Zevklere aşırı düşkünlük, sağlık sorunları getirebilir.

ASLAN: DAHA hareketli ve aktif olacaksınız. Her şeyi, herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Yollarla ilgili planlarınız olacaktır. Düşüncelerinizde müthiş bir aksiyon var. İsteklerinizdeki artışlar sizi yorabilir.

BAŞAK: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz. Gün içinde, bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bağımsızlık duygularınızda biraz çılgınlık gizli.

TERAZİ: YAŞANTINIZDA özgür çalışmaya ihtiyacınız var. İş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek ve kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz. İlginç fırsatlar sizi bekliyor.

AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZDE sürekli bir genişleme söz konusu. Bugün, birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek başarılı çalışmalara imza atacaksınız.

YAY: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Ay, sizin kombinasyon burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitelerin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz iş imkanı sizi bekliyor.

OĞLAK: İŞİNİZLE ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda karasızlık çekebilirsiniz. Hırslarınızı canlı tutamıyor ve değişen şartlara uyum sağlıyorsunuz.

KOVA: YALNIZ kaldığınız zaman çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Bugün, Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkinize renk veriyor.

BALIK: KİŞİSEL duygularınızı sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Özellikle araştırmalarınızı, derinleştirerek, şimdiye kadar düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.