KOÇ: ORTAK çalışmalar gereken çalışmalar içinde olacaksınızz. Her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Yaşam kalitenizi iki katına çıkarırken enerjinizi dengeleme konusunda uyarı getiriyor.

BOĞA: POTANSİYELİNİZ oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız istek yelpazesi gündeme gelecek. Maddi konularla ilgili bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

İKİZLER: BULUNDUĞUNUZ ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacaksınız.

YENGEÇ: GRUP çalışmalarından zevk aldığınız için, yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Partnerinizden alacağınız destek önemli. Orijinal fikirli iş birliği, enerjinizi olumlu etkileyecek.

ASLAN: HİÇBİR konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Kendinizle ilgili çalışmalar içinde olacaksınız. Kişilik çatışmasından vazgeçmelisiniz.

BAŞAK: PARTNERİNİZİN kendine özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecektir. Maddi konularda karşınıza çıkacak fırsatlara çekimser kalmak istemeyeceksiniz.

TERAZİ: ARAŞTIRACAĞINIZ konuların, sağlayacağı kazançlar konusunda dikkatli olmalısınız. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı, karşı tarafı zor durumda bırakabiliyorsunuz.

AKREP: BUGÜN aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak.

YAY: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir ve partnerinize meydan okuyabilirsiniz.

KOVA: YAKIN dostlarınızdan size önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere ise çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarılar sizi bekliyor.

OĞLAK: YAŞAMA karşı analizci bakış açısı ile bakarken, isteklerinizde derin bir araştırma ve inceleme hakim olacak. Hızlı hareket etmeniz yüzünden küçük küçük kazalara meyillisiniz.

BALIK: KAFANIZA koyduğunuzu yapma konusunda engel tanımayacak, karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, ikna edici tavırlar sergileyeceksiniz.