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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.05.2021, 00:00

KOÇ: OLAYLARIN duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün. Mars, kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordinasyon şeklinde kullanacağınız bir ortama hazırlıyor.

BOĞA: BUGÜN sezgileriniz oldukça yoğun.
Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler yapmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön planda. Gerçekleşebilecek olaylara farkı yaklaşıyorsunuz.

İKİZLER: DUYGUSAL iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.
Kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda yönlendirebilirsiniz.
Olayların tarzı sizin için önemli.
Problemleri kafanızda büyütmeyin.

YENGEÇ: ARKADAŞ çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün.
Kendinize güvenmeniz gerekiyor.

ASLAN: ÇEVRENİZDE inatçı kişiliğinizle tanın-manıza rağmen, aşkta kendi tarzınızı ser-giliyorsunuz. Hiçbir şekilde yönlendirilmek-ten hoşlanmadığınız için, yaratıcılığınızı, uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz.

BAŞAK: HIRSLI tarafınız ön plana çıkıyor. Açı-lımlarınız konusunda, dikkatli davranma-lı, bulunduğunuz konumu korumalısınız. Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karış-tırmak sizi huzursuz kılabilir.

TERAZİ: BUGÜN çevrenizde kişisel cazibeniz-den etkilenen birçok kişi size değişik tek-liflerde bulunabilir. Geçici duygular yüzün-den iş şartlarınızı zorlamamalı ve olayların pozitif taraflarını görmeye çalışmalısınız.

AKREP: KİŞİSEL zevklerinizi karşı cinsle paylaş-ma konusunda cömert davranacaksınız. İdeallerinizden taviz vermeyen bir yapıya sahip olmanıza karşın, bugün, çevrenize savaş vermek zorunda kalabilirsiniz.

YAY: KENDİNİZLE ilgili sorunları dert etme-yin. Her türlü probleminize çare bulabile-cek bir kapasiteniz var. Çalıştığınız kişiler-le mantıksal yaklaşımlar içinde olacaksınız ve işler istediğiniz gibi ilerleyecek.

OĞLAK: DUYGULARINIZI istediğiniz gibi kulla-nacağız bir gün. Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksi-niz. Çevrenizden etkilenmeye hazırsınız.

KOVA: PROJELERİNİZİ ertelemenize rağ-men huzursuzluklardan kurtulamıyorsu-nuz. Maddesel sorunlarınızın sizi üzme-sini istemiyorsanız, bütçenizi dikkat edin. Yarım kalan işlerinizi tamamlamalısınız.

BALIK: SİZİ ilgilendiren tüm konulara kendinizi vererek başarınızı ortaya çıkaracaksınız. Israrcı davranışlarınızın altında gelenek-sel tavırlarınız yatıyor. Bugün, kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz

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