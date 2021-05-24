KOÇ: OLAYLARIN duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün. Mars, kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordinasyon şeklinde kullanacağınız bir ortama hazırlıyor.



BOĞA: BUGÜN sezgileriniz oldukça yoğun.

Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler yapmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön planda. Gerçekleşebilecek olaylara farkı yaklaşıyorsunuz.



İKİZLER: DUYGUSAL iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.

Kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda yönlendirebilirsiniz.

Olayların tarzı sizin için önemli.

Problemleri kafanızda büyütmeyin.



YENGEÇ: ARKADAŞ çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün.

Kendinize güvenmeniz gerekiyor.



ASLAN: ÇEVRENİZDE inatçı kişiliğinizle tanın-manıza rağmen, aşkta kendi tarzınızı ser-giliyorsunuz. Hiçbir şekilde yönlendirilmek-ten hoşlanmadığınız için, yaratıcılığınızı, uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz.



BAŞAK: HIRSLI tarafınız ön plana çıkıyor. Açı-lımlarınız konusunda, dikkatli davranma-lı, bulunduğunuz konumu korumalısınız. Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karış-tırmak sizi huzursuz kılabilir.



TERAZİ: BUGÜN çevrenizde kişisel cazibeniz-den etkilenen birçok kişi size değişik tek-liflerde bulunabilir. Geçici duygular yüzün-den iş şartlarınızı zorlamamalı ve olayların pozitif taraflarını görmeye çalışmalısınız.



AKREP: KİŞİSEL zevklerinizi karşı cinsle paylaş-ma konusunda cömert davranacaksınız. İdeallerinizden taviz vermeyen bir yapıya sahip olmanıza karşın, bugün, çevrenize savaş vermek zorunda kalabilirsiniz.



YAY: KENDİNİZLE ilgili sorunları dert etme-yin. Her türlü probleminize çare bulabile-cek bir kapasiteniz var. Çalıştığınız kişiler-le mantıksal yaklaşımlar içinde olacaksınız ve işler istediğiniz gibi ilerleyecek.



OĞLAK: DUYGULARINIZI istediğiniz gibi kulla-nacağız bir gün. Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksi-niz. Çevrenizden etkilenmeye hazırsınız.



KOVA: PROJELERİNİZİ ertelemenize rağ-men huzursuzluklardan kurtulamıyorsu-nuz. Maddesel sorunlarınızın sizi üzme-sini istemiyorsanız, bütçenizi dikkat edin. Yarım kalan işlerinizi tamamlamalısınız.



BALIK: SİZİ ilgilendiren tüm konulara kendinizi vererek başarınızı ortaya çıkaracaksınız. Israrcı davranışlarınızın altında gelenek-sel tavırlarınız yatıyor. Bugün, kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz