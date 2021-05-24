KOÇ: OLAYLARIN duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün. Mars, kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordinasyon şeklinde kullanacağınız bir ortama hazırlıyor.
BOĞA: BUGÜN sezgileriniz oldukça yoğun.
Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler yapmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön planda. Gerçekleşebilecek olaylara farkı yaklaşıyorsunuz.
İKİZLER: DUYGUSAL iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.
Kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda yönlendirebilirsiniz.
Olayların tarzı sizin için önemli.
Problemleri kafanızda büyütmeyin.
YENGEÇ: ARKADAŞ çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün.
Kendinize güvenmeniz gerekiyor.
ASLAN: ÇEVRENİZDE inatçı kişiliğinizle tanın-manıza rağmen, aşkta kendi tarzınızı ser-giliyorsunuz. Hiçbir şekilde yönlendirilmek-ten hoşlanmadığınız için, yaratıcılığınızı, uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz.
BAŞAK: HIRSLI tarafınız ön plana çıkıyor. Açı-lımlarınız konusunda, dikkatli davranma-lı, bulunduğunuz konumu korumalısınız. Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karış-tırmak sizi huzursuz kılabilir.
TERAZİ: BUGÜN çevrenizde kişisel cazibeniz-den etkilenen birçok kişi size değişik tek-liflerde bulunabilir. Geçici duygular yüzün-den iş şartlarınızı zorlamamalı ve olayların pozitif taraflarını görmeye çalışmalısınız.
AKREP: KİŞİSEL zevklerinizi karşı cinsle paylaş-ma konusunda cömert davranacaksınız. İdeallerinizden taviz vermeyen bir yapıya sahip olmanıza karşın, bugün, çevrenize savaş vermek zorunda kalabilirsiniz.
YAY: KENDİNİZLE ilgili sorunları dert etme-yin. Her türlü probleminize çare bulabile-cek bir kapasiteniz var. Çalıştığınız kişiler-le mantıksal yaklaşımlar içinde olacaksınız ve işler istediğiniz gibi ilerleyecek.
OĞLAK: DUYGULARINIZI istediğiniz gibi kulla-nacağız bir gün. Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksi-niz. Çevrenizden etkilenmeye hazırsınız.
KOVA: PROJELERİNİZİ ertelemenize rağ-men huzursuzluklardan kurtulamıyorsu-nuz. Maddesel sorunlarınızın sizi üzme-sini istemiyorsanız, bütçenizi dikkat edin. Yarım kalan işlerinizi tamamlamalısınız.
BALIK: SİZİ ilgilendiren tüm konulara kendinizi vererek başarınızı ortaya çıkaracaksınız. Israrcı davranışlarınızın altında gelenek-sel tavırlarınız yatıyor. Bugün, kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz