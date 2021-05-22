KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemiyorsunuz. Teklifler karşısında bocalamanız mümkün. Olayları her yönden görecelik kavramıyla bağdaştırdığınız için, hata kaybını minuma indirebiliyorsunuz.

BOĞA: BUGÜN çevresel koşullarınızı yeniden irdeleyebilirsiniz. Güven duygunuzun pekişmesi, biraz da sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. olaylara isteksiz bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

İç sesinize güvenebilirsiniz.

İKİZLER: KARŞI cinsin ilgisini üzerinize çekecek ortamlarda bulunacaksınız. Duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınızda olumlu davranacaksınız. Kalbi boş olanlar için, her an her şey olabilir.

YENGEÇ: GEÇMİŞ olaylarla ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz. İsteklerinizin gerçekleştirme konusunda farklı detaylar üzerinde durmayın. Geleneksel yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark edin.

ASLAN: ZİHİNSEL yoğunluk yaşadığınız bildiğini halde, sorumluluk almaya devam ediyorsunuz.

İş potansiyelinizin mükemmel olduğunu görüyor ve son günlerden gereğinden fazla kendinize yükleniyorsunuz.

BAŞAK: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir.

Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.

TERAZİ: GEREKSİZ alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Çevre ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmamalı ve arkadaşlarınızı kıracak konuşmalar yapmayın.

AKREP: BUGÜN, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

YAY: BUGÜN güçlü bir mantık içindesiniz.

Kolay iletişim kurabileceğimiz kişilerle birlikte olacağız. Düşüncelerinizin yeniliklerle pekişeceği bir gün. Bir akrabanızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

OĞLAK: CANLI ve neşeli bir gününüzdesiniz.

İsteklerinizde bazı uçukluklar var. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyorsunuz.

KOVA: ENTELEKTÜEL çalışmalara önem vermeniz, içsel enerjinizi güçlendiriyor.

Siz, olumlu yansımalarla yaşamaktan hoşlandığınız için, işinizde de mutlu olmayı beklemek hakkınız.

BALIK: TOPLUMSAL konularda sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün. İlişkilerinizde yaşadığınız olayların çoğu, sizin değişik bakış açısından ileri geliyor. Bugün, partnerinizin fikirlerinden olumlu etkileneceksiniz.