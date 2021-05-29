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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.05.2021, 00:00

KOÇ: SİZ her zaman doğal olmaktan yanasınız.
Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.

BOĞA: İNANDIĞINIZ her şeyi sonuna kadar hırsla götürüyorsunuz. Her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalacaksınız. İyi niyetli davranışlarınız çevreniz tarafından ilgiyle izleniyor.

İKİZLER: YAŞADIĞINIZ olayları belli bir dengede tutmaya çalışıyor olmanız sizi yorabilir fakat elde edeceğiniz başarı buna değecektir. Size sunulacak olan konulara kayıtsız kalmak istemeyebilirsiniz.

YENGEÇ: MADDİ konularda yaratıcılığınız kullanarak şartları akıllıca değerlendireceksiniz.
Duygusal davranmamalı ve yaklaşımlarınız mantıksal olmalıdır. Arkadaşlarınızdan alacağınız teklifleri düşünmelisiniz.

ASLAN: BUGÜN özellikle her şeyi mantık süzgecinden geçirdiğiniz için, hata yapma olasılığınız son derece zayıf. Duygusal sezgilerinizin yoğun olmasına karşın, acele kararlar sizi yanıltabilir.

BAŞAK: DERİN ve araştırmacı yapınızı daha da derinleştirme ihtiyacı içindesiniz. Ele aldığınız her konuyu irdelemekten yorulabilirsiniz.
Arkadaşlarınız bazı önemli sorunlarını sizinle paylaşmak isteyeceklerdir.

TERAZİ: ARAŞTIRMAYI seviyor ve yeni şeyler keşfetmeye bayılıyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek seyrediyor. Kendinizi ve etrafınızı yargılamaktan vazgeçin ve her şeyi olduğu gibi kabul etmesini öğrenin.

AKREP: YÖNETİLMEKTEN nefret ettiğiniz için, işinizi kusursuz yapmaya gayret ediyorsunuz.
Her türlü yeteneğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Karşılaşacağınız kişilerin kişisel özellikleri sizin için önemli.

YAY: DUYGUSAL konularda kendinizi gizlemekten vazgeçmelisiniz. Daha saydam olmanızın zamanı geldi. İsteklerinizi gerçekleştirme çabası içinde olacak ve bir çok kombinasyon çalışmalar içinde olacaksınız.

OĞLAK: YENİ başlangıçlar ilginizi çekiyor fakat bir türlü cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletmelisiniz. Partnerinizle ortak kararlar alabilirsiniz. Duygularınızı yeteneklerinizle birleştirmeyi amaçlıyorsunuz.

KOVA: YETENEĞİNİZİ severek denemek isteyebilirsiniz.
Çalışmalarınızı kazanca dönüştürmek isteyebilirsiniz. Hobilerinizle ilgili geniş bir araştırma platformu oluşturabilir, çevrenizin sitemlerine hedef olabilirsiniz.

BALIK: BUGÜN sağlıklı yaşam konusu gündeme gelebilir ve birçok diyet çeşitlerini gözden geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paslaşmanız gereken konular söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekeceksiniz.

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