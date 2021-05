KOÇ: SİZ her zaman doğal olmaktan yanasınız.

Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.



BOĞA: İNANDIĞINIZ her şeyi sonuna kadar hırsla götürüyorsunuz. Her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalacaksınız. İyi niyetli davranışlarınız çevreniz tarafından ilgiyle izleniyor.



İKİZLER: YAŞADIĞINIZ olayları belli bir dengede tutmaya çalışıyor olmanız sizi yorabilir fakat elde edeceğiniz başarı buna değecektir. Size sunulacak olan konulara kayıtsız kalmak istemeyebilirsiniz.



YENGEÇ: MADDİ konularda yaratıcılığınız kullanarak şartları akıllıca değerlendireceksiniz.

Duygusal davranmamalı ve yaklaşımlarınız mantıksal olmalıdır. Arkadaşlarınızdan alacağınız teklifleri düşünmelisiniz.



ASLAN: BUGÜN özellikle her şeyi mantık süzgecinden geçirdiğiniz için, hata yapma olasılığınız son derece zayıf. Duygusal sezgilerinizin yoğun olmasına karşın, acele kararlar sizi yanıltabilir.



BAŞAK: DERİN ve araştırmacı yapınızı daha da derinleştirme ihtiyacı içindesiniz. Ele aldığınız her konuyu irdelemekten yorulabilirsiniz.

Arkadaşlarınız bazı önemli sorunlarını sizinle paylaşmak isteyeceklerdir.



TERAZİ: ARAŞTIRMAYI seviyor ve yeni şeyler keşfetmeye bayılıyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek seyrediyor. Kendinizi ve etrafınızı yargılamaktan vazgeçin ve her şeyi olduğu gibi kabul etmesini öğrenin.



AKREP: YÖNETİLMEKTEN nefret ettiğiniz için, işinizi kusursuz yapmaya gayret ediyorsunuz.

Her türlü yeteneğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Karşılaşacağınız kişilerin kişisel özellikleri sizin için önemli.



YAY: DUYGUSAL konularda kendinizi gizlemekten vazgeçmelisiniz. Daha saydam olmanızın zamanı geldi. İsteklerinizi gerçekleştirme çabası içinde olacak ve bir çok kombinasyon çalışmalar içinde olacaksınız.



OĞLAK: YENİ başlangıçlar ilginizi çekiyor fakat bir türlü cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletmelisiniz. Partnerinizle ortak kararlar alabilirsiniz. Duygularınızı yeteneklerinizle birleştirmeyi amaçlıyorsunuz.



KOVA: YETENEĞİNİZİ severek denemek isteyebilirsiniz.

Çalışmalarınızı kazanca dönüştürmek isteyebilirsiniz. Hobilerinizle ilgili geniş bir araştırma platformu oluşturabilir, çevrenizin sitemlerine hedef olabilirsiniz.



BALIK: BUGÜN sağlıklı yaşam konusu gündeme gelebilir ve birçok diyet çeşitlerini gözden geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paslaşmanız gereken konular söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekeceksiniz.