KOÇ: SİZ her zaman doğal olmaktan yanasınız.
Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.
BOĞA: İNANDIĞINIZ her şeyi sonuna kadar hırsla götürüyorsunuz. Her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalacaksınız. İyi niyetli davranışlarınız çevreniz tarafından ilgiyle izleniyor.
İKİZLER: YAŞADIĞINIZ olayları belli bir dengede tutmaya çalışıyor olmanız sizi yorabilir fakat elde edeceğiniz başarı buna değecektir. Size sunulacak olan konulara kayıtsız kalmak istemeyebilirsiniz.
YENGEÇ: MADDİ konularda yaratıcılığınız kullanarak şartları akıllıca değerlendireceksiniz.
Duygusal davranmamalı ve yaklaşımlarınız mantıksal olmalıdır. Arkadaşlarınızdan alacağınız teklifleri düşünmelisiniz.
ASLAN: BUGÜN özellikle her şeyi mantık süzgecinden geçirdiğiniz için, hata yapma olasılığınız son derece zayıf. Duygusal sezgilerinizin yoğun olmasına karşın, acele kararlar sizi yanıltabilir.
BAŞAK: DERİN ve araştırmacı yapınızı daha da derinleştirme ihtiyacı içindesiniz. Ele aldığınız her konuyu irdelemekten yorulabilirsiniz.
Arkadaşlarınız bazı önemli sorunlarını sizinle paylaşmak isteyeceklerdir.
TERAZİ: ARAŞTIRMAYI seviyor ve yeni şeyler keşfetmeye bayılıyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek seyrediyor. Kendinizi ve etrafınızı yargılamaktan vazgeçin ve her şeyi olduğu gibi kabul etmesini öğrenin.
AKREP: YÖNETİLMEKTEN nefret ettiğiniz için, işinizi kusursuz yapmaya gayret ediyorsunuz.
Her türlü yeteneğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Karşılaşacağınız kişilerin kişisel özellikleri sizin için önemli.
YAY: DUYGUSAL konularda kendinizi gizlemekten vazgeçmelisiniz. Daha saydam olmanızın zamanı geldi. İsteklerinizi gerçekleştirme çabası içinde olacak ve bir çok kombinasyon çalışmalar içinde olacaksınız.
OĞLAK: YENİ başlangıçlar ilginizi çekiyor fakat bir türlü cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletmelisiniz. Partnerinizle ortak kararlar alabilirsiniz. Duygularınızı yeteneklerinizle birleştirmeyi amaçlıyorsunuz.
KOVA: YETENEĞİNİZİ severek denemek isteyebilirsiniz.
Çalışmalarınızı kazanca dönüştürmek isteyebilirsiniz. Hobilerinizle ilgili geniş bir araştırma platformu oluşturabilir, çevrenizin sitemlerine hedef olabilirsiniz.
BALIK: BUGÜN sağlıklı yaşam konusu gündeme gelebilir ve birçok diyet çeşitlerini gözden geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paslaşmanız gereken konular söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekeceksiniz.