KOÇ: BUGÜN, duygusal konularda belirgin bir kişilik sergiliyorsunuz. Çevrenizdeki olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Her türlü sanatsal ve sosyal olayların gündeme geleceği bir gün içindesiniz.

BOĞA: ARAŞTIRMACI bir ruhla hareket ederek, çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz. Sistemli yapınızı daha da belirgin bir şekilde vurgulayacak ve ani gelişecek olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.

İKİZLER: SADECE mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden büyük keyif alacaksınız.

YENGEÇ: YAKIN ilişkilerinizde , dostlarınız tarafından çok seviliyorsunuz. İletişim konularında istediğiniz performansı yakalayacak, ulaşmak istediğiniz kişiler konusunda zorluk çekmeyeceksiniz.

ASLAN: TOPLUMSAL başarıya yatkın bir kişiliğiniz olduğunuzu siz de biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Yapacağınız çalışmaların ön hazırlıkları içinde olacaksınız.

BAŞAK: ORİJİNAL düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve kişileri kendi bağlamınızda irdeliyorsunuz. Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacaksınız.

TERAZİ: FIRSATLARDAN faydalanmasını bilen işlek bir zekanız var. Her olayı anında ve hızlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde maddesel olaylar gündeme gelebilir.

AKREP: ÇEVRENİZLE her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyor ve sevecen davranıyorsunuz. Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

YAY: DOSTLUK duyguların temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor.

OĞLAK: AİLENİZLE ilgili konularda yaratıcılığınız kullanabilirsiniz. Kişisel zevklerinizi paylaşmaktan mutlu olacaksınız. Güven duygunuzun eksik olmasından kaynaklanan problemler söz konusu.

KOVA: BUGÜN, kendinize güveniyorsunuz. Etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Bilinçaltı duygularınız yüzünden mantık karmaşası yaşıyorsunuz.

BALIK: ANİ gelişen olaylara karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Yaşam felsefenizi destekleyici derin düşüncelere sahipsiniz.