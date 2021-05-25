KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde duygusal ihtiyaçlarınıza ve ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olması canınızı sıkılabilir.

BOĞA: BU dönem; yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Bilinçaltınızdaki ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız. Hayatınızda hiçkimsenin cesaret edemeyeceği riskleri alacaksınız.

İKİZLER: ENTELEKTÜEL konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.

YENGEÇ: ÖN yargısız olmanız, karşınızdakileri olumlu etkiliyor. Her şeyin olumlu gitmesi en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve yeterli cesarete sahipsiniz.

ASLAN: ÖZGÜRLÜK duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içindesiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kuruyorsunuz.

BAŞAK: AKILCILIĞA her zaman çok önem veren birisi oldunuz. Duygularınız yoğun olacak. Özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranıp kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteyeceksiniz.

TERAZİ: DENEYİMLER ve testlerden geçiyorsunuz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve uygun koşulları hazırlamak için ideal bir gün. Bu ortak organizasyon çalışmaları içinde olacağınız biri olabilir.

AKREP: YAŞAM kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Birlikte olduğunuz kişileri duygusal anlamda zorlayabilir, küçük sorunları büyütebilirsiniz. Onları ikna etmek için olağanüstü bir çaba sarf edeceksiniz.

YAY: BASKI altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinizi kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor. Yaşamdan keyif almalısınız.

OĞLAK: BUGÜN çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlanıyor. Mesleki çalışmalarınıza derin bir bağlılık gösteriyorsunuz ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyorsunuz.

KOVA: İŞİNİZİ yaparken; duygusallıktan uzak durmalısınız. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. Dostlarınız sizden haber bekliyor. Özlediğiniz eski ortamları yeniden canlandırabilirsiniz.

BALIK: DUYGUSAL anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz.