KOÇ: KARİYERİNİZE katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Planladığınız atılımları kolayca gerçekleştirecek güçtesiniz.

BOĞA: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde emin hareket edeceksiniz.

İKİZLER: YAKIN dostlarınızdan önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.

YENGEÇ: PRATİK ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amacınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecektir. Fakat ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.

ASLAN: GELEN iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün planlarınızı sistemli bir şekilde uygulayın.

BAŞAK: DUYGULARDAN çok çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve daha çok vakit geçireceksiniz.

TERAZİ: ARKADAŞ çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Sizi yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde uyduğunuz kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

AKREP: BİRLİKTE iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündemde. Başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler. Koç'taki Venüs sizi olumlu etkiliyor.

YAY: İŞYERİNİZDE değişimler ve başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizdesiniz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

OĞLAK: YAŞAM kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerdesiniz. Stresleri bir kenara koymalısınız.

KOVA: DOSTLUKLARIN pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Duygularınıza katı kurallar getirdiniz.

BALIK: UZAK çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.