KOÇ: BUGÜN, mal alım ve satımlarından kaçınmalı, risklerden uzak durmalısınız. Kazanç sağlamak için daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Grup aktiviteleri ve yeni arkadaşlıklar olacak.

BOĞA: BUGÜN manevi duygularınız maddi durumunuzla ilerleyecek. Aşk konusunda; isteklerinizi karşı tarafa benimsetme konusunda pürüzler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.

İKİZLER: AİLE, aşk ve sevdikleriniz arasında istediğiniz dengeyi kolaylıkla kuracağınız için, kendinizi oldukça mutlu hissedeceksiniz. Partnerinizin değer görmesi kıskançlık duygularınızı körükleyebilir.

YENGEÇ: CİDDİ bir ilişki için öncelikle sabra ihtiyacınız olacak. Maddi konularda gerileme olabilir. Özellikle arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteklerin gecikmesi moral bozmamalı. Bu dönemde risk almayın.

ASLAN: AŞK gezegeniniz sizi romantik ve çekici yapacak. Gizli kapaklı olaylardan uzak kalmalısınız. Kıskançlıklar ve tutkular ön planda olacak fakat kıskançlık duygularınıza çok dikkat etmelisiniz.

BAŞAK: MANEVİ duygularla hareket etmeniz, size yoğun başarıların ilk mervelerini verecektir. Bugün, güçlü kişileri kendinize çekeceksiniz. Sosyal yaşantınız genişleyecek ve önemli kişilerle tanışacaksınız.

TERAZİ: BU dönem, eğlenceli ve sosyal ortamlarda bulunacaksınız. Tarzınızın dışına çıkmayacak doğal, akıllı ve kaliteli kişilerden alacağınız destek, önemli konumlardaki insanlarla tanışmanızı sağlayacak.

AKREP: MADDİ konularınız mükemmel gidiyor. Kariyerinizle eviniz arasında mekik dokuyacaksınız. Bugün eşyalarınızı yenileyebilirsiniz. Paranızı kendi ihtiyaçlarınız için harcamak sizi oldukça keyiflendirecektir.

YAY: KAZANÇ konusunda tüm olanaklar sizden yana. İş hayatında terfi veya maaş yükselmesi gibi olaylar yaşayabilirsiniz. Mantıklı ve olumlu adımlar atacaksınız. Enerjinizi azaltan hareketlere dikkat.

OĞLAK: ENERJİNİZ yüksek seyrediyor. Duygularınızı istediğiniz gibi yönlendirecek ve aşkı çekmeyi başaracaksınız. Yatırımlar konusunda yeni bir yapılanma yoluna gideceksiniz. Kariyer fırsatları kapınızda olacak.

KOVA: YENİLİKLERE ihtiyacınız yok. Çünkü mevcut durumunuz, geçen aydan süren parasal gelirlerinizin devamını olacağını gösteriyor. Sahip olduğunuz malların değeri artacak. Dinlenmeye özen gösterin.

BALIK: AİLENİZİN maddi kazançlarınıza katkısı olacak. Aile bireylerinizle ortak kazanç birliği içindesiniz. Aşk yaşamınız tüm yaşam parametrelerinizin önüne geçecek. Yaşça büyük kişilerden etkileneceksiniz.