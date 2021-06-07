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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.06.2021, 00:00

KOÇ: DUYGULARINIZI, yaratıcılığınızla kombine edeceğiniz bir gün yaşayacaksınız.
İşlerinizin düzenli ilerlemesi iç disiplininizden ileri geliyor. Çevrenizden gerekli desteği alamayabilirsiniz.

BOĞA: DUYGUSAL konularda kendinizle ilgili aşamalar kaydetmek istiyorsanız, yakın çevrenizle işbirliği yapmak zorundasınız. Sürekli kendinizi aşma içgüdüsüyle çalışıyorsunuz.

İKİZLER: ÖZGÜVENİNİZİN yüksek olduğu bir gün ve dostlarınızın desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerlerde göreceksiniz.
Zor olanı seçmek sizin tarzınız.
Görüşeceğiniz kişilere dikkat.

YENGEÇ: AİLEDE bazı dengeler gündeme gelecek. Bugün sorumluluk duygusuyla değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Bilgilerinizi sergileme konusunda oldukça başarılısınız.

ASLAN: MADDİ konularınızın yeni bir boyut kazanmasıyla elde edeceğiniz prestiji inkar etmemelisiniz. Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.

BAŞAK: YARATICILIĞINIZ konusunda engel tanımıyor ve kendinizi ifade edecek çalışmaları tercih ediyorsunuz.
Duygusal ve sosyal ilişkilerinizde hareketlenmeler söz konusu olacak.

TERAZİ: ESTETİK yönden kendinize güvenmenize rağmen, isteklerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyor ve kendi çabanızla bir şeyler yapmak istiyorsunuz.
Dengelerinizi korumalısınız.

AKREP: ARKADAŞ çevrelerinizde sabitbir kişilik sergiliyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız size faklı bir kimlik katarken, bazı tereddütlerinizi ortadan kaldırmanızı sağlıyor.

YAY: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ olumsuz düşünceler yüzünden kafanız karışıyor.
Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz.
Hedefleriniz konusunda isabetli davranışlar içindesiniz.

OĞLAK: TOPLUMDA iyi yerlerde olmak istiyor ve fikirlerinizde yaşadığınız iniş ve çıkışlar yüzünden yanlış kararlar alıyorsunuz.
Yeni tanışacağınız kişiler üzerinde olumlu etki bırakacaksınız.

KOVA: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ destekleyici çalışmalar içindesiniz. Yapacağınız her şeyi planlı bir şekilde uygulama fırsatı bulacaksınız. Bugün hiç kimseyle tartışmaktan yana değilsiniz.

BALIK: BİRÇOK işi bir arada yaptığınız zaman, motivasyonunuz artıyor ve kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz.
Mesleki anlamda size yarar sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız.

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