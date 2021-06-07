KOÇ: DUYGULARINIZI, yaratıcılığınızla kombine edeceğiniz bir gün yaşayacaksınız.

İşlerinizin düzenli ilerlemesi iç disiplininizden ileri geliyor. Çevrenizden gerekli desteği alamayabilirsiniz.



BOĞA: DUYGUSAL konularda kendinizle ilgili aşamalar kaydetmek istiyorsanız, yakın çevrenizle işbirliği yapmak zorundasınız. Sürekli kendinizi aşma içgüdüsüyle çalışıyorsunuz.



İKİZLER: ÖZGÜVENİNİZİN yüksek olduğu bir gün ve dostlarınızın desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerlerde göreceksiniz.

Zor olanı seçmek sizin tarzınız.

Görüşeceğiniz kişilere dikkat.



YENGEÇ: AİLEDE bazı dengeler gündeme gelecek. Bugün sorumluluk duygusuyla değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Bilgilerinizi sergileme konusunda oldukça başarılısınız.



ASLAN: MADDİ konularınızın yeni bir boyut kazanmasıyla elde edeceğiniz prestiji inkar etmemelisiniz. Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.



BAŞAK: YARATICILIĞINIZ konusunda engel tanımıyor ve kendinizi ifade edecek çalışmaları tercih ediyorsunuz.

Duygusal ve sosyal ilişkilerinizde hareketlenmeler söz konusu olacak.



TERAZİ: ESTETİK yönden kendinize güvenmenize rağmen, isteklerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyor ve kendi çabanızla bir şeyler yapmak istiyorsunuz.

Dengelerinizi korumalısınız.



AKREP: ARKADAŞ çevrelerinizde sabitbir kişilik sergiliyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız size faklı bir kimlik katarken, bazı tereddütlerinizi ortadan kaldırmanızı sağlıyor.



YAY: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ olumsuz düşünceler yüzünden kafanız karışıyor.

Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz.

Hedefleriniz konusunda isabetli davranışlar içindesiniz.



OĞLAK: TOPLUMDA iyi yerlerde olmak istiyor ve fikirlerinizde yaşadığınız iniş ve çıkışlar yüzünden yanlış kararlar alıyorsunuz.

Yeni tanışacağınız kişiler üzerinde olumlu etki bırakacaksınız.



KOVA: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ destekleyici çalışmalar içindesiniz. Yapacağınız her şeyi planlı bir şekilde uygulama fırsatı bulacaksınız. Bugün hiç kimseyle tartışmaktan yana değilsiniz.



BALIK: BİRÇOK işi bir arada yaptığınız zaman, motivasyonunuz artıyor ve kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz.

Mesleki anlamda size yarar sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız.