KOÇ: HER olayda farklı bir yorum aramanız, konulara değişik yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz.
Yatırımlarda başarıyı sağlıyorsunuz.
BOĞA: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ belirgin ama alışkanlıklardan da vazgeçemiyorsunuz.
Bugün güç birliğinde olduğunuz arkadaşlarınızla organize çalışmalar yapacaksınız.
Kendinizi denetlemeyin.
İKİZLER: KARİYERİNİZDE değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amaca uygun kullanacaksınız. Önünüzün açılıyor, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olun.
YENGEÇ: KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.
Sorumluluklarınızın bilincindesiniz.
İş tekliflerine hazır olun. Alışkanlıkları aşmanız kolay olmayacak.
ASLAN: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizleme gereği içindesiniz. Olayları takibe alıp, sessiz yorum geliştiriyorsunuz. Yeni ve radikal düşünceleriniz var. Çevrenizdekilere zamanın önemini hatırlatın.
BAŞAK: DUYGUSAL ilişkileriniz önemli. Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız.
Kendinizi mutlu edecek planlar yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün.
TERAZİ: BİRLİKTE çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü artıracaksınız.
İlgi alanınız artıyor, değişik iş profilleri karşınıza çıkacak. Gelecek için, mantıklı adımlar atmalısınız.
AKREP: KARŞI cinsin üzerinizde etkisi var.
Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran çalışmalar içine girecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız.
Karşıt görüştekileri ikna ediyorsunuz.
YAY: YETENEKLERİNİZİN anlaşılması için çevrenizdekileri hoşnut etmeyi deneyin.
Olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız.
Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.
OĞLAK: YAŞAMINIZA geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdakilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Partnerinizden duygusal destek gelecek. Sonuca gidin.
KOVA: BUGÜN arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz.
Mesleki başarınızı çevresel destekleri olumlu kullanmakla sağlıyorsunuz.
Çevrenize şüpheli yaklaşıyorsunuz.
BALIK: SEZGİLERİNİZ yüksek. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın.
Kazançlarda sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla birlikte değerlendirmelisiniz.