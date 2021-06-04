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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız Falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.06.2021, 00:00

KOÇ: HER olayda farklı bir yorum aramanız, konulara değişik yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz.
Yatırımlarda başarıyı sağlıyorsunuz.

BOĞA: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ belirgin ama alışkanlıklardan da vazgeçemiyorsunuz.
Bugün güç birliğinde olduğunuz arkadaşlarınızla organize çalışmalar yapacaksınız.
Kendinizi denetlemeyin.

İKİZLER: KARİYERİNİZDE değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amaca uygun kullanacaksınız. Önünüzün açılıyor, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olun.

YENGEÇ: KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.
Sorumluluklarınızın bilincindesiniz.
İş tekliflerine hazır olun. Alışkanlıkları aşmanız kolay olmayacak.

ASLAN: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizleme gereği içindesiniz. Olayları takibe alıp, sessiz yorum geliştiriyorsunuz. Yeni ve radikal düşünceleriniz var. Çevrenizdekilere zamanın önemini hatırlatın.

BAŞAK: DUYGUSAL ilişkileriniz önemli. Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız.
Kendinizi mutlu edecek planlar yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün.

TERAZİ: BİRLİKTE çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü artıracaksınız.
İlgi alanınız artıyor, değişik iş profilleri karşınıza çıkacak. Gelecek için, mantıklı adımlar atmalısınız.

AKREP: KARŞI cinsin üzerinizde etkisi var.
Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran çalışmalar içine girecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız.
Karşıt görüştekileri ikna ediyorsunuz.

YAY: YETENEKLERİNİZİN anlaşılması için çevrenizdekileri hoşnut etmeyi deneyin.
Olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız.
Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.

OĞLAK: YAŞAMINIZA geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdakilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Partnerinizden duygusal destek gelecek. Sonuca gidin.

KOVA: BUGÜN arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz.
Mesleki başarınızı çevresel destekleri olumlu kullanmakla sağlıyorsunuz.
Çevrenize şüpheli yaklaşıyorsunuz.

BALIK: SEZGİLERİNİZ yüksek. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın.
Kazançlarda sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla birlikte değerlendirmelisiniz.

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