KOÇ: HER olayda farklı bir yorum aramanız, konulara değişik yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz.

Yatırımlarda başarıyı sağlıyorsunuz.

BOĞA: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ belirgin ama alışkanlıklardan da vazgeçemiyorsunuz.

Bugün güç birliğinde olduğunuz arkadaşlarınızla organize çalışmalar yapacaksınız.

Kendinizi denetlemeyin.

İKİZLER: KARİYERİNİZDE değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amaca uygun kullanacaksınız. Önünüzün açılıyor, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olun.

YENGEÇ: KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.

Sorumluluklarınızın bilincindesiniz.

İş tekliflerine hazır olun. Alışkanlıkları aşmanız kolay olmayacak.

ASLAN: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizleme gereği içindesiniz. Olayları takibe alıp, sessiz yorum geliştiriyorsunuz. Yeni ve radikal düşünceleriniz var. Çevrenizdekilere zamanın önemini hatırlatın.

BAŞAK: DUYGUSAL ilişkileriniz önemli. Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız.

Kendinizi mutlu edecek planlar yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün.

TERAZİ: BİRLİKTE çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü artıracaksınız.

İlgi alanınız artıyor, değişik iş profilleri karşınıza çıkacak. Gelecek için, mantıklı adımlar atmalısınız.

AKREP: KARŞI cinsin üzerinizde etkisi var.

Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran çalışmalar içine girecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız.

Karşıt görüştekileri ikna ediyorsunuz.

YAY: YETENEKLERİNİZİN anlaşılması için çevrenizdekileri hoşnut etmeyi deneyin.

Olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız.

Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.

OĞLAK: YAŞAMINIZA geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdakilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Partnerinizden duygusal destek gelecek. Sonuca gidin.

KOVA: BUGÜN arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz.

Mesleki başarınızı çevresel destekleri olumlu kullanmakla sağlıyorsunuz.

Çevrenize şüpheli yaklaşıyorsunuz.

BALIK: SEZGİLERİNİZ yüksek. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın.

Kazançlarda sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla birlikte değerlendirmelisiniz.