  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız Falınız
Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız Falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.06.2021, 00:00

KOÇ: BASKICI davranışlardan etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız.
Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol edin.
Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için tüm imkanlara sahipsiniz.

BOĞA: AŞKLA ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız.
Duygularınızı ve hırslarınızı büyütüyorsunuz. Büyük hedeflere odaklanırken, karmaşalar yaşayabilirsiniz.
Sorumluluk duygunuzn artıyor.

İKİZLER: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. karmaşa içinde olacaksınız.

YENGEÇ: DOSTLARINIZDAN önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı var. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz.

ASLAN: YAŞAMA analizci bakarken, isteklerinizde derin bir araştırma ve inceleme hakim. Hızlı hareket ettiğiniz için küçük kazalara meyillisiniz. Misafirlerinizi ağırlamak için masraf yapıyorsunuz.

BAŞAK: BUGÜN duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Arkadaşlarınızla aktiviteler geçekleştirebileceğiniz adımlar atacak, onlarla vakit geçireceksiniz.

TERAZİ: KAFANIZDAKİ şeyi yapmada engel tanımayacak ve size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler istiyorsunuz.
Akıllı davranarak başaracaksınız.

AKREP: GERİ giden Plüton sizi olumlu etkiliyor.
Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istediğiniz bir gerçek. Size karşı gelenlere tepki göstereceksiniz.
İş yaptığınız kişiler önemli olacak.

YAY: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlar güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatleri üzerinizde olacak. Bir ilişkiniz varsa, hemen evlilik kararı almamanızda fayda var.

OĞLAK: KARŞIT Venüs'ten yoğun enerjiler alacaksınız.
Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli. Hedefleriniz yüksek. Gizlisaklı duygular peşinde olabilirsiniz.

KOVA: YARATICILIĞINIZI kullanarak değişik düşünceler yaşayacaksınız. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları kenara bırakma zamanı geldi. Bu nedenle oluşan gerilimleri ve stresleri bırakın.

BALIK: DEĞİŞİMLERİNİZ çevreye ilginç gelecek. Sakin ortamları tercih ederken kendinizle ilgili konularda sessiz kalıyorsunuz.
Kritikçi bir yaklaşımınız var. Sağlığınızla ilgili vitamin almalısınız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI