KOÇ: BASKICI davranışlardan etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız.

Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol edin.

Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için tüm imkanlara sahipsiniz.

BOĞA: AŞKLA ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız.

Duygularınızı ve hırslarınızı büyütüyorsunuz. Büyük hedeflere odaklanırken, karmaşalar yaşayabilirsiniz.

Sorumluluk duygunuzn artıyor.

İKİZLER: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. karmaşa içinde olacaksınız.

YENGEÇ: DOSTLARINIZDAN önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı var. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz.

ASLAN: YAŞAMA analizci bakarken, isteklerinizde derin bir araştırma ve inceleme hakim. Hızlı hareket ettiğiniz için küçük kazalara meyillisiniz. Misafirlerinizi ağırlamak için masraf yapıyorsunuz.

BAŞAK: BUGÜN duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Arkadaşlarınızla aktiviteler geçekleştirebileceğiniz adımlar atacak, onlarla vakit geçireceksiniz.

TERAZİ: KAFANIZDAKİ şeyi yapmada engel tanımayacak ve size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler istiyorsunuz.

Akıllı davranarak başaracaksınız.

AKREP: GERİ giden Plüton sizi olumlu etkiliyor.

Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istediğiniz bir gerçek. Size karşı gelenlere tepki göstereceksiniz.

İş yaptığınız kişiler önemli olacak.

YAY: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlar güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatleri üzerinizde olacak. Bir ilişkiniz varsa, hemen evlilik kararı almamanızda fayda var.

OĞLAK: KARŞIT Venüs'ten yoğun enerjiler alacaksınız.

Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli. Hedefleriniz yüksek. Gizlisaklı duygular peşinde olabilirsiniz.

KOVA: YARATICILIĞINIZI kullanarak değişik düşünceler yaşayacaksınız. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları kenara bırakma zamanı geldi. Bu nedenle oluşan gerilimleri ve stresleri bırakın.

BALIK: DEĞİŞİMLERİNİZ çevreye ilginç gelecek. Sakin ortamları tercih ederken kendinizle ilgili konularda sessiz kalıyorsunuz.

Kritikçi bir yaklaşımınız var. Sağlığınızla ilgili vitamin almalısınız.