KOÇ: BASKICI davranışlardan etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız.
Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol edin.
Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için tüm imkanlara sahipsiniz.
BOĞA: AŞKLA ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız.
Duygularınızı ve hırslarınızı büyütüyorsunuz. Büyük hedeflere odaklanırken, karmaşalar yaşayabilirsiniz.
Sorumluluk duygunuzn artıyor.
İKİZLER: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. karmaşa içinde olacaksınız.
YENGEÇ: DOSTLARINIZDAN önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı var. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz.
ASLAN: YAŞAMA analizci bakarken, isteklerinizde derin bir araştırma ve inceleme hakim. Hızlı hareket ettiğiniz için küçük kazalara meyillisiniz. Misafirlerinizi ağırlamak için masraf yapıyorsunuz.
BAŞAK: BUGÜN duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Arkadaşlarınızla aktiviteler geçekleştirebileceğiniz adımlar atacak, onlarla vakit geçireceksiniz.
TERAZİ: KAFANIZDAKİ şeyi yapmada engel tanımayacak ve size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler istiyorsunuz.
Akıllı davranarak başaracaksınız.
AKREP: GERİ giden Plüton sizi olumlu etkiliyor.
Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istediğiniz bir gerçek. Size karşı gelenlere tepki göstereceksiniz.
İş yaptığınız kişiler önemli olacak.
YAY: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlar güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatleri üzerinizde olacak. Bir ilişkiniz varsa, hemen evlilik kararı almamanızda fayda var.
OĞLAK: KARŞIT Venüs'ten yoğun enerjiler alacaksınız.
Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli. Hedefleriniz yüksek. Gizlisaklı duygular peşinde olabilirsiniz.
KOVA: YARATICILIĞINIZI kullanarak değişik düşünceler yaşayacaksınız. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları kenara bırakma zamanı geldi. Bu nedenle oluşan gerilimleri ve stresleri bırakın.
BALIK: DEĞİŞİMLERİNİZ çevreye ilginç gelecek. Sakin ortamları tercih ederken kendinizle ilgili konularda sessiz kalıyorsunuz.
Kritikçi bir yaklaşımınız var. Sağlığınızla ilgili vitamin almalısınız.