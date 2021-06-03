  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.06.2021, 00:00

KOÇ: İŞİNİZLE ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Merkür iletişim evinizde geri gitmeye devam ediyor. Birçok fikre kapılıp sonra vazgeçebilirsiniz.

BOĞA: DEĞİŞİM içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.

İKİZLER: UZUN süredir beklediğiniz bir takım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi mutlu edecektir. Yanlış anlaşılmalar sonucu kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.

YENGEÇ: AİLE içi sorunlar tetikte. Sabırlı yapınızı daha çok ortaya koymalısınız.
Bazı sorunları içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Sizin için olaylar hep problemle noktalanıyor.

ASLAN: YOLLARLA ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Bugün duygularınızı saklama gereği duyacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.

BAŞAK: MADDİ sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz karışabilir. Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin.
Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.

TERAZİ: DÜŞÜNCELERİNİZİ şekillendirmekte fayda var. Sakin olmalı ve hiçbir şeye kızmamalısınız. Acil durumlarda karşınızdakilere yüklenmeyin. Değişim döneminde kendinizi kapatabilirsiniz.

AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZ çok yoğunlaşmış durumda. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde, gereksiz kıskançlık duyguları ile bunaltıcı olabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor.

YAY: ÇOK değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve zekasından da etkileneceksiniz.
Çevresel koşularınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.

OĞLAK: KARİYERİNİZLE ilgili sıkıntılı bir dönemdesiniz. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşüncelerinizi paylaşmak istemeyeceksiniz.

KOVA: YURTDIŞI seyahatleri gündeme gelecek.
Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları sizinle aynı olabilir.
Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine sarılmanızda fayda var.

BALIK: MADDİ konularda Merkür'ün geri hareketi sizi de etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Çalışkanlığınızla ve disiplininizle göz dolduracaksınız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI