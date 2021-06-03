KOÇ: İŞİNİZLE ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Merkür iletişim evinizde geri gitmeye devam ediyor. Birçok fikre kapılıp sonra vazgeçebilirsiniz.



BOĞA: DEĞİŞİM içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.



İKİZLER: UZUN süredir beklediğiniz bir takım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi mutlu edecektir. Yanlış anlaşılmalar sonucu kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.



YENGEÇ: AİLE içi sorunlar tetikte. Sabırlı yapınızı daha çok ortaya koymalısınız.

Bazı sorunları içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Sizin için olaylar hep problemle noktalanıyor.



ASLAN: YOLLARLA ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Bugün duygularınızı saklama gereği duyacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.



BAŞAK: MADDİ sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz karışabilir. Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin.

Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.



TERAZİ: DÜŞÜNCELERİNİZİ şekillendirmekte fayda var. Sakin olmalı ve hiçbir şeye kızmamalısınız. Acil durumlarda karşınızdakilere yüklenmeyin. Değişim döneminde kendinizi kapatabilirsiniz.



AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZ çok yoğunlaşmış durumda. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde, gereksiz kıskançlık duyguları ile bunaltıcı olabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor.



YAY: ÇOK değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve zekasından da etkileneceksiniz.

Çevresel koşularınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.



OĞLAK: KARİYERİNİZLE ilgili sıkıntılı bir dönemdesiniz. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşüncelerinizi paylaşmak istemeyeceksiniz.



KOVA: YURTDIŞI seyahatleri gündeme gelecek.

Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları sizinle aynı olabilir.

Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine sarılmanızda fayda var.



BALIK: MADDİ konularda Merkür'ün geri hareketi sizi de etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Çalışkanlığınızla ve disiplininizle göz dolduracaksınız.