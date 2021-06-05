KOÇ: İLİŞKİNİZDE hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğiniz sürsün ama evlilik kararı almayın. Görüşeceğiniz veya işbirliği içinde olacağınız kişilerin güçlü olmasına özen göstereceksiniz.

BOĞA: AY'IN bulunduğu konum, orijinal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili ölçülü gidiyorsunuz.

İKİZLER: MERKÜR, burcunuzda geri gidiyor. Çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmenizde fayda var. Yapacağınız seyahatler, kaçamak ilişkilerinizle ilintili olacak.

YENGEÇ: BUGÜN, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Mars burcunuzda ilerlerken toplumsal hayatınızı yeniden canlandırabilir.

ASLAN: ÇEVRENİZDE size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Güzel konuşmalarla karşı cinsin sizi etkileme çalışmaları, aşkları gündeme getirebilir.

BAŞAK: FİKİRLERİNİZİ kendinize saklamaktan, garip bir gizemlilik içine girebilirsiniz. Anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimaline endişelenmeyin.

TERAZİ: YAŞADIĞINIZ bir ilişkide hemen sonuca gitmeyin. Yakın çevrenizi testten geçirirken, çevrenize odaklaşacak ve dostlarınızla birlikte olmayı seçeceksiniz. Eğlenceli ortamlar sizi bekliyor.

AKREP: ÇEVRENİZİN yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Emlak işleriyle ilgili değişimler gündeminizde. Bugün, özgüveniniz çok yüksek.

YAY: YAŞAM enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Cazibeniz dikkat çekiyor. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket edeceksiniz.

OĞLAK: İLGİ alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda bir takım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Aşkta zihniniz dağınık.

KOVA: YAŞAMINIZLA ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla coşkular yaşayacaksınız.

BALIK: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuzluk duymayın.