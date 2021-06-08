KOÇ: ÜSTÜN nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. İş yaşamınızda yeni kararlar almanın zamanı geldi. Çevrenizi sınayacaksınız.

BOĞA: KİŞİSEL yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Olayları abartmadan önce, iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin verin. Yapınızı bozmadan gerekli kişilere ulaşın.

İKİZLER: BİLİNÇALTINIZDA yoğunlaştığınız konular sizi olumlu etkiliyor. Planladığınız konuların sizin tarzınıza uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Bazı şeyleri abartarak sorun haline getiriyorsunuz.

YENGEÇ: İLİŞKİLERİNİZDE partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Düşüncelerinizden yola çıkarak, bazı problemlerinizin üstesinden gelebilirsiniz. Dostlarınızla bir arada olmak, size iyi gelecek.

ASLAN: ÇALIŞMA hayatınız duygusal motivasyonunuzla eş değerde. Kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştireceksiniz. Paylaşım duygunuzun önemini çevrenize hissettirin.

BAŞAK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda neşeli ve canlısınız. İlginç arkadaşlar ve farklı kişilerle olacaksınız. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

TERAZİ: RETRO Jüpiter'in sizi zorlaması karşısında bazı engellere takılabilir ve kendinizi anlatma konusunda zorlanabilirsiniz. Beğendiğiniz konularda kendinizi mükemmel yetiştirmek istiyorsunuz.

AKREP: BUGÜN duygusal değişimleriniz yüzünden çevrenizdeki kişilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz. Kalbini kırdığınız kişilerin gönlünü almalısınız. Küçük seyahat planlarınız var.

YAY: FİNANS konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Yakın dostlarınızla yapacağınız konuşmalar, enerjinizi artırıyor.

OĞLAK: ALINGANLIK gösterebileceğiniz bir gün. İlişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, enerjinizi sportif olaylarda kullanmayın. Arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Her şey olabilir.

KOVA: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok. Temkinli yapınızı ispat edeceksiniz. Yaratıcılığınız artıyor.

BALIK: FİKİR birliği yaptığınız kişilerle tartışma ortamı yaratmayın. Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı karar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir. Kimseyi kırmayın.