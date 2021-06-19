KOÇ: YAŞAMINIZIN aktif bir dönemindesiniz. Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizden destek vermesini isteyebilirsiniz.

BOĞA: KAZANÇLARINIZDA; istediğiniz şartların gündeme gelmesi, çabalarınız sayesinde gerçekleşecek. Görüşeceğiniz kişilerin desteği, sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda aksilikler söz konusu.

İKİZLER: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ: BUGÜN yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan, hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.

ASLAN: BUGÜN çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken, daha sakin ve temkinli, olmalısınız.

BAŞAK: GEÇMİŞ tecrübelerinizi, yaşama başarı ile geçireceksiniz. Bugün, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için, kendinize farklı alanlar bulabilirsiniz. Sevdiklerinizi korumak için sorumluluk alıyorsunuz.

TERAZİ: MADDESEL konularda sezgilerinize rahatlıkla güvenebilirsiniz. Çevrenizdeki kişileri denetleme huyundan bir an önce vazgeçmelisiniz. Bugün bir takım kişilerin fikirlerini benimsemeyebilirsiniz.

AKREP: PARTNERİNİZİN sizinle aynı düzeyde olması, ortak çabalarınızı verimli hale dönüştürebilir. Yakın iş arkadaşınızın sözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işler yapmayı seviyorsunuz.

YAY: YAKIN çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündeme gelecektir. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyeceksiniz.

OĞLAK: KENDİNİZİ aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı göstereceksiniz.

Partnerinizle aranızda gelişen durumlar, sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.

İkna yeteneğiniz oldukça yüksek.

KOVA: TAKINTILI yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız. Kardeşlerinizin sizin yardımınıza ihtiyacı var.

BALIK: ARKADAŞLARINIZ arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz.

Orijinal fikirlere açıksınız. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.