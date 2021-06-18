KOÇ: ANİ gelişecek duygusal olaylara karşı kendinizi hazırlamalısınız. Çalıştığınız ortamlarda duygusal bir beraberlik gündeme gelebilir. Kalbi boş olan Koç'lar için, değişik bir dönem.

BOĞA: KENDİNİZE yönelteceğiniz mantıklı sorularınızla, aranızda bir türlü açıklığa kavuşmayan ve bir sır görüntüsü veren konuların ne kadar gereksiz olduğunu göreceksiniz. Partneriniz için, özel planlar yapın.

İKİZLER: İÇİNİZİN bir yerlerinde sürekli olarak, bir türlü gerçekleştiremediğiniz düşleriniz var. Bu artık sizin yaşam tarzınız olmuş durumda. Bu tür düşünceler sizi daha çok hayata bağlıyor.

YENGEÇ: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız, bulunduğunuz ortamlarda karşılaşacağınız kişilerle çatışmalar yaşayabilirsiniz. Taviz vermek istemiyorsunuz. Olayları iddialaşmaların ötesine taşımamalısınız.

ASLAN: DUYGUSAL konularda takıntılısınız. Partnerinizin düşüncelerini merak ettiğinizi ona belli etmek istemiyorsunuz. Karşılıklı konuşmaların size sağlayacağı yarar konusunda şüpheleriniz olabilir.

BAŞAK: ÇEVRESEL ilişkilerinizde duygusal paylaşıma ihtiyaç duyduğunuz bir gün içindesiniz. İlişkilerinizde beklediğiniz ilgi, size olumsuz yansıyabilir. İçsel sesinizin sağlayacağı motive çok önemli olacak.

TERAZİ: ORTAK çalışmalarınızda alacağınız verim; sorunlarınıza karşı atacağınız adımların sizin inisiyatifinizde olmasına bağlı. Çok fazla talepkar olmayın. Partnerinizle paylaşımlarda sert davranmayın.

AKREP: OLAYLARA sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen, yaşamınızda ilginç bir mantık var. Partnerinizden duygusal beklentilere girebilirsiniz. Ay'ın konumu, maddi anlamda güçlü olanlara yaklaşmanızı sağlıyor.

YAY: MADDİ konularda kendinizi güvenli hissetmek için yaptığınız her türlü çalışma karşılıksız kalmayacak. Elinize geçen kazançları yatırımlarla değerlendirmelisiniz. Partnerinizin düşüncelerine önem vermelisiniz.

OĞLAK: GÜNEŞ tepe evinizde ilerlerken, iyi niyetli davranışlarınızla toplumda göz dolduracaksınız. Bugün başarılı aktiviteler peşindesiniz. Sesinizi yansıtacağınız konulara duygusallıkla süsleyebilirsiniz.

KOVA: ENERJİNİZİN gücü karşısında hatalar yapabilirsiniz. Zihinsel dağınıklık yaşamazsanız, bir çok başarıyı bir arada sentezleyebilecek, yaptığınız işlerden duygusal tatminler sağlayacaksınız.

BALIK: YARATICILIĞINIZI istediğiniz gibi sunacak, fikirlerinizi kabul ettireceksiniz. Ailenizden beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir. Yakınlarınızla parasal konulara girmemelisiniz.