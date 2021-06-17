KOÇ: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Bu sıralar çevrenizdeki kişilerle güçlü bir duygu alış verişi içindesiniz.

BOĞA: YOĞUN çalışma temponuz sayesinde, başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın olmalısınız.

İKİZLER: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Bugün şaşırtıcı durumlar olacak.

YENGE: ENDİŞELİ bir ruh hali içinde olduğunuzun farkındasınız. Olayları fazla derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek.

ASLAN: AY, sizin karşıt burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitenin içinde olacaksınız. Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Güçlü ve güzel bir gün içindesiniz. Hesap vermek zorunda değilsiniz.

BAŞAK: ARAŞTIRMACI yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurma konusunda zorlanacaksınız. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay.

TERAZİ: PAYLAŞMA duygunuzun yoğun olduğu günlerde, yanlış ilişkilere girebilirsiniz. Aşkta doğru zamanı beklemelisiniz. Arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacağınız bir gün.

AKREP: İŞ birliğini seviyor olmanız, çevrenizin çoğalmasını sağlıyor. Enerjiniz sosyal ilişkilerinizle güzel odaklaşıyor, başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Maddi konularla ilgili fırsatlar gündemde.

YAY: ÇEVRENİZE karşı atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için, herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlılığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu düşünmeli, fazla kaptırmamalısınız.

OĞLAK: PARTNERİNİZİN duygularına değer vermeli ve empati kurmalısınız. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz. Evinizle ilgili değişim yapabilirsiniz.

KOVA: SATÜRN geri giderken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişim içindesiniz. Partnerinizle ilişkilerinizde samimi davranıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracaksınız.

BALIK: BUGÜN, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. İletişim konularında, isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı uygulamaya başlayabilirsiniz.