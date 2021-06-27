KOÇ: DUYGULARINIZI baskı altında tutarak isteklerinize belli bir disiplin sağlamayı amaçlıyorsunuz. Bugün, sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Kendinizle ilgili bir takım planlarınız var.

BOĞA: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız. Bugün, aynı düşünceye sahip arkadaşlarınız da desteği ile yeni projeler üreteceksiniz. Özgürlük duygunuzu kişisel zevklerinizle kombine edeceğiniz özel günlerden birini yaşıyorsunuz.

İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZİ hiçbir şekilde değiştirmek istemediğiniz için, sizi ikna etmeleri zor oluyor. Atılımcı yönlerinizin ortaya çıkıyor. Ruhunuzu ortaya koyarken, desteksiz kaldığınızı düşünmeyin.

YENGEÇ: ÖFKELİ davranışların size zarara verdiğini bildiğiniz halde, duygularınızı frenleyemediğiniz dönemler olabiliyor. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını bildiğiniz halde, tavırlarınızda mantık eksikliği var.

ASLAN: BUGÜN, içinizde kopan fırtınaları paylaşma konusunda cimrilik yapabilir, sizi anlamadıklarından şikayet edebilirsiniz. İçsel huzursuzluğunuzu yenmek zorundasınız. Kısa yol seyahatleri yapacaksınız.

BAŞAK:ORTAK çalışma içinde olacağınız kişilerin beklentilerine cevap vermeden önce düşünmelisiniz. Risklerden hoşlanmadığınız için, daha sonra çıkabilecek aksiliklere hazırlıklı olmalısınız.

ORTAK çalışma içinde olacağınız kişilerin beklentilerine cevap vermeden önce düşünmelisiniz. Risklerden hoşlanmadığınız için, daha sonra çıkabilecek aksiliklere hazırlıklı olmalısınız.

TERAZİ: SEVDİĞİNİZ kişi ile aranızda duygusal iletişimin gelişeceği bir gün. Arkadaşlarınızla bir araya gelerek, yeni projeler üzerinde yoğun çalışmak isteyeceksiniz. Veriminizi daha da arttırma potansiyeli içindesiniz.

AKREP: KENDİNİZİ güçlü fakat yalnız hissediyorsunuz. Arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteği göremeyebilirsiniz. Onların kişisel sorunları yüzünden, aranızda bazı ihtilaflar söz konusu olacaktır.

YAY: HIRSLARINIZIN ön plana çıkmasıyla kişisel zevklerinizi arka plana atabilirsiniz. Toplumsal yaşantınızda size olumlu ufuklar açacak, yeni projelere sıcak bakıyor fakat risklerden çekiniyorsunuz.

OĞLAK: PARTNERİNİZDEN istediğiniz desteği almanıza rağmen, siz kendi aklınızı beğenen bir kişisiniz. Bugün, ikna kabiliyetinizin yüksek olması nedeniyle, hiç bir şekilde zorluklar sizi engellemiyor.

KOVA: AY burcunuzda ilerlerken, kişiselliğinizi sorguluyor ve mükemmel olma yolunda önemli işler planlıyorsunuz. Aynı ortak özelliklere sahip yakın dostlarınızla bir araya gelmek isteyebilirsiniz.

BALIK: AŞK ve çevre ilişkilerinizi birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Bugün, emin olmadığınız konularda konuşmak istemiyorsunuz. Gizemli davranışlarınız küçük ayrıntıları bile önemli hale getirebilir.