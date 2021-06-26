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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.06.2021, 00:00

KOÇ: AİLE içi aktiviteler için uygun bir gün olmasına rağmen, arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz.
Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın.

BOĞA: GİRECEĞİNİZ ortamlarda farklı bir konu ile ilgili fikirlerinizi söylemelerini isteyebilirler. Aykırı davranmak yerine, olaylara görecelikle bakmalısınız. Taraf tutmak size çevre kaybettirebilir.

İKİZLER: YAŞAM gücünüz yüksek fakat olayların duygusal yönleri canınızı sıkabilir. Karşınızdaki kişilere destek veriyorsunuz. Akıllıca davranmalı ve şartları karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz.

YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman güveniniz daha da artıyor.

ASLAN: ENERJİNİZİN gücünü duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Bazı değerlerin yaşamınızda değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorguluyorsunuz.
Bugün, kendinizi güvensiz hissedebilirsiniz.

BAŞAK: KENDİNİZE taviz vermek isteyecek ve öz benliğinizi besleyecek çalışmalar yapacaksınız. Endişelerden uzak yaşama tarzınızı benimsemelisiniz. Birlikte çalışacağınız kişileri önemsemelisiniz.

TERAZİ: YENİLİKLERE açık olmanıza rağmen, alışkanlıklarınızın etkisinde kalabilirsiniz.
Geleneksel kişilerle geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacaksınız. Sürpriz haberlerle keyifli bir gün yaşayabilirsiniz.

AKREP: BİR çok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen, aniden her şeye sinirlenebiliyorsunuz.
Güçlü kişiliğiniz; bir çok olayları da beraberinde getiriyor.

YAY: ÇEKİCİLİĞİNİZİ ve yaratıcılığınızı kullanmak için; her türlü donanıma sahipsiniz ancak kendinizi mutsuz etmek için çabalıyorsunuz.
Bugün, partnerinizin sizin üzerinizde iddia etmesine izin vermeyeceksiniz.

OĞLAK: BUGÜN, sıra dışı düşünceleriniz paylaşmak için, kendinizi farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

KOVA: MADDİ ve manevi olarak iyi bir gün geçireceksiniz. Yönetici gezegeninizin size zorluklar çıkarması sonucunda, arkadaşlarınız arasında iletişim kopukluğu yaşayabilirsiniz.

BALIK: ENERJİNİZİN gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.

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