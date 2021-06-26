KOÇ: AİLE içi aktiviteler için uygun bir gün olmasına rağmen, arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz.

Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın.



BOĞA: GİRECEĞİNİZ ortamlarda farklı bir konu ile ilgili fikirlerinizi söylemelerini isteyebilirler. Aykırı davranmak yerine, olaylara görecelikle bakmalısınız. Taraf tutmak size çevre kaybettirebilir.



İKİZLER: YAŞAM gücünüz yüksek fakat olayların duygusal yönleri canınızı sıkabilir. Karşınızdaki kişilere destek veriyorsunuz. Akıllıca davranmalı ve şartları karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz.



YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman güveniniz daha da artıyor.



ASLAN: ENERJİNİZİN gücünü duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Bazı değerlerin yaşamınızda değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorguluyorsunuz.

Bugün, kendinizi güvensiz hissedebilirsiniz.



BAŞAK: KENDİNİZE taviz vermek isteyecek ve öz benliğinizi besleyecek çalışmalar yapacaksınız. Endişelerden uzak yaşama tarzınızı benimsemelisiniz. Birlikte çalışacağınız kişileri önemsemelisiniz.



TERAZİ: YENİLİKLERE açık olmanıza rağmen, alışkanlıklarınızın etkisinde kalabilirsiniz.

Geleneksel kişilerle geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacaksınız. Sürpriz haberlerle keyifli bir gün yaşayabilirsiniz.



AKREP: BİR çok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen, aniden her şeye sinirlenebiliyorsunuz.

Güçlü kişiliğiniz; bir çok olayları da beraberinde getiriyor.



YAY: ÇEKİCİLİĞİNİZİ ve yaratıcılığınızı kullanmak için; her türlü donanıma sahipsiniz ancak kendinizi mutsuz etmek için çabalıyorsunuz.

Bugün, partnerinizin sizin üzerinizde iddia etmesine izin vermeyeceksiniz.



OĞLAK: BUGÜN, sıra dışı düşünceleriniz paylaşmak için, kendinizi farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.



KOVA: MADDİ ve manevi olarak iyi bir gün geçireceksiniz. Yönetici gezegeninizin size zorluklar çıkarması sonucunda, arkadaşlarınız arasında iletişim kopukluğu yaşayabilirsiniz.



BALIK: ENERJİNİZİN gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.