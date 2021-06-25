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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız Falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.06.2021, 00:00

KOÇ: YAŞAM mücadelenizde kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp, hatalarını sahiplenen az kişi vardır. Sıkıldığınız anlarda tecrübelerinizi örnek alarak yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız.

BOĞA: AŞK yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Venüs size, olumlu bir motivasyon da sağlıyor. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmayı denemelisiniz.

İKİZLER: KARİYERİNİZE katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz.

YENGEÇ: UZUN süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız. Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek.

ASLAN: DUYGULARDAN çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacaksınız.

BAŞAK: GÜÇ gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz. Duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz.
Bulunduğunuz ortamlarda çevreniz kalabalık olacak.

TERAZİ: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden siz planlarınızı ortaya koyun ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmayın.

AKREP: SEVDİKLERİNİZLE bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz.
Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirecek kaoslara dikkat edin.

YAY: ÇEVRE bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Partneriniz, değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir. İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip ederken, başarınızı garantileyin.

OĞLAK: SEVGİLİNİZİ özgür bırakın ve sosyal yaşantısına eşlik etmeye çalışın. Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönem.. Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir.

KOVA: MÜKEMMELE kavuşmak zaman alacaktır.
Kendinize sorduğunuz sorular çok önemli.
Çevrenize oldukça çekici geleceksiniz.
Bugünlerde çevrenizden veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla göreceksiniz.

BALIK: BUGÜN aşkta güç savaşına girmeyin.
Daha çok çevresel ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz. Sosyal amaçlarınızı doğru kullanacaksınız. Rejiminize ve diyetinizi dikkat edinç Yürüyüşler yapın.

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