KOÇ: YAŞAM mücadelenizde kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp, hatalarını sahiplenen az kişi vardır. Sıkıldığınız anlarda tecrübelerinizi örnek alarak yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız.
BOĞA: AŞK yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Venüs size, olumlu bir motivasyon da sağlıyor. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmayı denemelisiniz.
İKİZLER: KARİYERİNİZE katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz.
YENGEÇ: UZUN süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız. Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek.
ASLAN: DUYGULARDAN çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacaksınız.
BAŞAK: GÜÇ gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz. Duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz.
Bulunduğunuz ortamlarda çevreniz kalabalık olacak.
TERAZİ: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden siz planlarınızı ortaya koyun ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmayın.
AKREP: SEVDİKLERİNİZLE bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz.
Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirecek kaoslara dikkat edin.
YAY: ÇEVRE bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Partneriniz, değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir. İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip ederken, başarınızı garantileyin.
OĞLAK: SEVGİLİNİZİ özgür bırakın ve sosyal yaşantısına eşlik etmeye çalışın. Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönem.. Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir.
KOVA: MÜKEMMELE kavuşmak zaman alacaktır.
Kendinize sorduğunuz sorular çok önemli.
Çevrenize oldukça çekici geleceksiniz.
Bugünlerde çevrenizden veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla göreceksiniz.
BALIK: BUGÜN aşkta güç savaşına girmeyin.
Daha çok çevresel ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz. Sosyal amaçlarınızı doğru kullanacaksınız. Rejiminize ve diyetinizi dikkat edinç Yürüyüşler yapın.