KOÇ: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. İçsel enerjinizi partnerinize yansıtacaksınız.

BOĞA: AKLINIZA güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz.

Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. Hassas yapınız hatalarda fazla etkileniyor.

İKİZLER: İSTEKLERİNİZDEN ödün vermek istemiyor, direnme gücünüzü sonuna kadar kullanıyorsunuz. Hırslarınızı ön plana çıkıyor.. Bulunduğunuz ortamlarda, size çekici gelecek kişilerle tanışabilirsiniz.

YENGEÇ: KİŞİSEL çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, olaylara farklı yaklaşacaksınız. Kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları abartmaya başladınız.

ASLAN: YOLLARLA ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü daha da güçlendirmek istiyorsunuz.

Bugün çevre iletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek.

BAŞAK: OLAYLARA duygusal yaklaşmanıza rağmen, ortak ilişkiler içinde olduğunuz kişilerin, farklı bir mantıkla yaklaşmaları, yaşantınızda bazı isteklerinizin gecikmesine ve yavaşlamasına neden oluyor.

TERAZİ: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Bugün, değişik fırsatların karşısında karar verme güçlükleri yaşayacaksınız.

AKREP: DOSTLUK duygularınızın sizi yönlendireceği bir gün. Kişisel özellikleriniz vurgulayan işlerden zevk aldığınız için, özgün davranıyorsunuz. Etkilemek istediğiniz kişileri kendinize çekiyorsunuz.

YAY: AY, toplumsal ilişkilerinizi olumlu etkiliyor.

İlişkilerinizde inatçı tavır sergiliyorsunuz.

İsteklerinizde diretmeniz hedeflerinize belirginlik getirecek.Yaratıcı yönlerinizi mantıklı kullanacaksınız.

OĞLAK: ENERJİNİZİ dostlarınızdan aldığınız önemli desteklerle büyütecek ve işinize daha olumlu sarılacaksınız. Uzun süredir görmek istediğiniz dostlarınızı aramak için uygun fırsatlar yakalayacaksınız.

KOVA: İDEALLERİNİZİ gerçekleştirmek için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Bugün olabilecek aksilikler sizi üzmemeli. Evinizde ihmal edilmiş bir çok işlerin gündeme gelmesiyle, aktif bir gün geçirebilirsiniz.

BALIIK: BUGÜN Ay, sizi fevri yapabilir. Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak Onun istekleri sizin tarzınıza ters düşebilir.