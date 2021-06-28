KOÇ: SEVDİĞİNİZ işleri yapmak için kolları sıvayacak ve sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.



BOĞA: DUYGUSAL anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz.



İKİZLER: KENDİNİZE özgün davranışlarınızı sergilerken, kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. İlişkide fikirsel birlikteliğin önemli olduğunu biliyorsunuz.



YENGEÇ: YANINIZDA çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zorluk yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygunuzun önemli olduğunu biliyorsunuz.



ASLAN: SİZ üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Dostlarınızla yapacağınız konuşmalar sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecek.



BAŞAK: ÇEVRE ilişkilerini en iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Derin duyguların kişisi olarak bazen olayları fazla kafaya takıyorsunuz, kelimelerde farklı anlam aramanız hata biliyorsunuz.



TERAZİ: BUGÜN enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Dostlarınız size yardım ediyor.



AKREP: BUGÜN karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz.



YAY: ORTAKLARINIZLA veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.



OĞLAK: KİŞİSEL ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için, farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.



KOVA: AYKIRI düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler arkanızdan konuşuyorlar.



BALIK: OLAYLARI abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.