KOÇ: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi neşeli hissediyorsunuz. İlginç arkadaşlıklar ve farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz.

BOĞA: KİŞİSEL yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce, temkinli, uyumlu ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. Gerekli kişilere ulaşmayı denemelisiniz.

İKİZLER: ÇALIŞMA hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Bugün Ay'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ: FİNANS konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Bugün, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Dostlarınızla yapacağınız konuşmalar sayesinde, enerjiniz olumlu etkilenecek.

ASLAN: ENERJİNİZİ kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz.. Beğendiğiniz konularda kendinizi daha da mükemmel yetiştirmek isteyeceksiniz.

BAŞAK: AY'IN konumu çevresel konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlarken, Merkür İkizlerdeki yolculuğuna devam ediyor. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle tartışma ortamı yaratmamalısınız.

TERAZİ: ÜSTÜN nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekiyor. Yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Sizi etkileyecek kişilerin belli bir düzen içinde olmaları lazım.

AKREP: DUYGUSAL değişimleriniz yüzünden çevrenizdeki kişilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz.

YAY: MERKÜR karşıt burcunuzda ilerlerken, ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. .Onun düşüncelerinden yola çıkarak, bazı problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz.

OĞLAK: BİLİNÇALTINIZDA yoğunlaştığınız konuların sizi olumlu etkilediği gerçek. Bazı planladığınız konuların sizin tarzınıza uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Gizli duyguların sizi etkilediği bir gün.

KOVA: DOSTLARINIZIN size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.

BALIK: ALINGANLIK gösterebileceğiniz bir gün. Ay'ın burcunuzda bulunması sizi hassas yapıyor. Çevre ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, enerjinizi iyimser kullanmalısınız.