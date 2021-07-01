KOÇ: AŞK yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Duygusal enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun.

BOĞA: ÇALIŞMA arkadaşlarınızın özgün fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.

İKİZLER: MADDİ konularda kişisel ve girişimci yapınız ortaya çıkıyor. Akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Ay'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ: GÜNEŞ burcunuzda ilerlerken, düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, isteklerinizi yeniden gündeme getireceksiniz. Siz kalıcı başarılardan yanasınız.

ASLAN: GÜZEL konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz. İlginç bir gün.

BAŞAK: DUYGULARINIZI yoğun yaşadığınız bir dönem. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmaları ile yeni düşünceler gündemde olacak.

TERAZİ: DUYGUSAL davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacak, tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız.

AKREP: İŞİNİZLE ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek için, olumlu çabalar harcamanız gerekiyor.

YAY: AY burcunuzda ilerliyor. Sezgileriniz yoğun ama güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içindesiniz.

OĞLAK: GÜÇLÜ görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.

KOVA: KENDİNİZİ yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Bugün, hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz.

BALIK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.