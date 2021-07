KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDE belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayabiliyor.



BOĞA: BUGÜN arkadaşlarınız arasında farklı olan kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz.

Maddesel katkılardan çok, yapacağınız manevi yardımlara odaklanıyorsunuz.



İKİZLER: MADDİ konulara sıkıca sarılıyorsunuz.

Kendinizi ispat etmede ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergileyin. Parasal konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyonunuzu ayarlayın.



YENGEÇ: BUGÜN kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz. Kurallı hareket etmelisiniz.



ASLAN: DUYGUSAL konularda kafanız her an karışabilir. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Bugün düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmamaya çalışın.



BAŞAK: SİZE değersiz görünen bazı şeyler başkaları için önemli olabilir. Derin ve keskin görüşler içindesiniz. Temel şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz.



TERAZİ: MESLEKİ konuların ön sıralarda yer alması, ertelediğiniz özel işlerinizin birikmesine neden olabilir. Ele aldığınız konulara sonuna kadar sabırla çalışıp, bir takım problemleri gözünüzde büyütmeyin.



AKREP: DEĞİŞİK fırsatların getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Bu sıralar organizasyon çalışmaları içinde olabilirsiniz.



YAY: DUYGULARINIZDA artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz.

Bugün partnerinizi sorgulama gereği ihtiyacı hissedebilirsiniz.



OĞLAK: ORİJİNAL fikirlere her zaman açıksınız.

Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, oldukça hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.



KOVA: DUYGULARINIZA hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz.

Karşılaşacağınız olaylara takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz.

Fırsatlar konusunda aksilikler olabilir.



BALIK: YOĞUN düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz.

İçinizde yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması mümkün değil. Bugün, sezgileriniz oldukça mükemmel çalışıyor.