KOÇ: DEĞİŞİMLERİNİZ çevrenize ilginç gelecektir.

Sakin ortamları tercih ederken; kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğleyecek, çevrenize kritikçi yaklaşacaksınız.

Sağlığınızla dikkat etmelisiniz.

BOĞA: ANİ aşkların da gündemde olacağı bir dönem. Bazılarınız, uzun yıllar süren arkadaşlıklar için evlilik kararı alacak. Kişiliğinizin önem vermenize rağmen sosyal ilişkilerinizi sağlam tutmayı bilmelisiniz.

İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZDE radikal ve farklı kararlar alacağınız bir gün. Bazı bilgilerinizin destek görmesi, sizin için oldukça önemli. Görüştüğünüz kişilerle değişik fikir alışverişleri içinde olacaksınız.

YENGEÇ: BUGÜN çalıştığınız kişilerle uyumlu hareket etmek isitorsunuz. Fakat size karşı gelenlere de, tepkinizi göstereceksiniz.

Güven arayışınızla maddi konuların önemini kavramanız gündeme geliyor.

ASLAN: BURCUNUZDA ilerleyen Venüs'ten yoğun enerjiler alacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır.

Bazılarınız gizli-saklı duygular içindesiniz.

BAŞAK: YARATICILIĞINIZI en iyi şekilde kullanarak, değişik düşünceler yaşayacaksınız.

Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi.

Yarım kalan tedavilerinizi ihmal etmeyin.

TERAZİ: YAPTIĞINIZ işlerin alt yapısına önem veriyorsunuz. Başlattığınız organizasyonların gelişimi size bağlı. Bugün yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz edecektir.

AKREP: HER şeyi bu kadar irdelemeseniz, yaşam daha güzel olacak. Ekonomik sorunu olan bir arkadaşınızın isteği sizi üzüyor. Kıskanç olmayan insan yok gibidir.

Sizinki de biraz aşırıya kaçıyor.

YAY: KARŞIDAN birbirinizi görüp, hiç konuşmadığınız biriyle tanışacaksınız. İyi dostluk temelleri atarak, ortak yönlerinizi keşfedeceksiniz.

Sevdiğinizden, geleceğe sağlam basan kararlı adımlar bekliyorsunuz.

OĞLAK: BUGÜN enerjinizin yüksek olmasına rağmen yapmanız gereken işlerinizi yerine getirmiyorsunuz. Üzerinizde hissettiğiniz garip yorgunluk nedeniyle herkesten uzak kalmak istiyorsunuz.

KOVA: YAKIN çevrenizle aranızda gizli bir şekilde mevcut olan ve bir türlü anlaşamadığınız mülk konusunda, çok fazla söz sarf etmeyin. Eğer biraz göreceli düşünürseniz, sevdiğiniz insana hak vereceksiniz.

BALIK: İÇERİĞİNİ iyice bildiğiniz konularda kimseye söz hakkı vermiyorsunuz. Hatta, bu konuda sözünüzü kesenlere kızıyorsunuz.

Hala bazı konulara şüphe ile yaklaşmanız doğru bir hareket tarzı değil.