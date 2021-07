KOÇ: ÇEVRENİZİ kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetli yaklaşımları karşısında, siz de gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle ilişkileriniz güçleniyor. Damar sorunlarına dikkat.

BOĞA: YANLIŞ anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. İlişkinizi rutin hale getirdiniz. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan noktaları gözden geçirmelisiniz.

İKİZLER: MADDİ konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.

YENGEÇ: YAŞAMIN her adımında kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeye sahip olmak istemiyorsunuz. Bugünlerde her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı. Sakinleşmeye ihtiyacınız var.

ASLAN: YENİ projelerin gündemde olacağı bir gün. Kafanızdaki konuları fazla düşünmeyin. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız. Sonra geri adım atmanız zor oluyor. Bünyeniz her an sorun çıkarabilir.

BAŞAK: MESLEKİ konularda etkin kişiler, istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat edeceksiniz.

TERAZİ: HENÜZ oluşturamadığınız olayların altyapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olacaksınız. Onların desteği size her anlamda güç verecek. Rakipleriniz tarafından her an takip ediliyorsunuz.

AKREP: DUYGUSAL ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile, sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.

YAY: KENDİ düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınız zaman, başarılı oluyorsunuz. Aşk sadece 'ben' duygusu değildir. Oysa siz her şeyi kendi doğrularınıza göre yorumluyorsunuz.

OĞLAK: İŞİNİZDEKİ çevre sorunları size zor anlar yaşatıyor. Oysa onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz. Yeni yerler ve kişiler gördüğünüz zaman kendinizi daha özgür hissediyorsunuz. Artık felsefenizi değiştirmelisiniz.

KOVA: HER zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Olayları gereğinden fazla irdelememelisiniz. Partnerinizin ve birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal desteğine ihtiyaç duyacağınız bir gün.

BALIK: İÇİNİZDEKİ çılgınlıkları saklamak adına, duygu saplantıları yaşıyorsunuz. Kafanızdan birçok delilik geçiyor. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Bugün her zamankinden farklı bir kişilik içinde olacaksınız.