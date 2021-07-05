KOÇ: BUGÜN dengeli davranmaya yönelmeli ve kazançlarınızı arttırma konusunda istediğiniz başarıyı kendi kendinize ispat etmelisiniz. Güvenli bir yaşam isteği içindesiniz. Karamsar olmayın.

BOĞA: ÇEVRENİZDEN olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.

Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu günde, dostlarınızla bir arada olmak size iyi gelecektir.

İKİZLER: MADDİ konularda istediğiniz sonuçları almanız, uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz.

YENGEÇ: BUGÜN, bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. .

ASLAN: İLETİŞİM içinde olduğunuz kişilerin farklı davranış biçimlerinden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, baskıcı düşüncelerden vazgeçmeli ve kişileri olduğu gibi kabul etmelisiniz.

BAŞAK: MADDİ konularda istediğiniz bolluğu kavuşmak için, başlattığınız çalışmalara yeni bir yön vermek isteyeceksiniz. İstediğiniz her türlü başarıyı, kişisel çabanızla elde temek istiyorsunuz.

TERAZİ: ÇEVRENİZDE gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Bugün, problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz.

AKREP: SOSYAL çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz.

Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz.

YAY: DEĞİŞİK alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor.

Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. .

OĞLAK: MESLEKİ anlamda değişen şartlardan rahatsız olabilirsiniz. Farklı olmayı sevdiğiniz halde, alışkanlıklarınızın elinizin altından kaymasına tahammül edemiyorsunuz.

Birçok fikir çatışması olabilir.

KOVA: DOĞAL yapınızla çevreniz üzerinde hayranlık bırakıyorsunuz. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Davranış biçimleriniz, ailede yanlış yansımalara neden olabilir.

BALIK: BUGÜN, özgürlüğünüzü ifade etme konusunda oldukça cesaretli davranacaksınız.

Farklı düşüncelerin olabileceğini bilmenize rağmen, kendi fikirlerinizle ilgili ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz.