KOÇ: Yeniden durum değerlendirmesi yapabilir ve işinizde sizi sıkan ayrıntılardan kurtulmayı başarabilirsiniz. Maddesel sıkıntılarınızı hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi işinize yansıtacaksınız.

BOĞA: İş arkadaşlarınızın alınganlığından kaynaklanan sorunlar gündeme gelecektir.

Disiplinli yönlerinizi karşınızdakilere yansıtabiliyorsunuz.

Yeni başlangıçlar için, tüm detayları gözden geçirmelisiniz.

İKİZLER: Tutkularınızın geçici olması odaklaşmanızı zorlaştırıyor. Duygularınızda yenilenme söz konusu olacak. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle farklı organizasyon çalışmalarına gireceksiniz.

YENGEÇ: Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınız için, çoğu kez tepki alıyorsunuz.

Savunduğunuz konularda taviz vermeye niyetiniz yok. Gücünüzü kullanabileceğiniz konular ayağınıza gelecektir.

ASLAN: Olayların farklı boyut kazanmasından memnun olmalısınız. Ailenizi korumanız gerektiğinde birtakım yeni olaylar da beraberinde gelecektir. Çevrenizdekilerin sizi kullanmasına izin vermemelisiniz.

BAŞAK: İş potansiyeliniz mükemmel ilerliyor.

Üstlerinizin size vereceği destekleri kullanma konusunda mantıklı hareket etmeyi yeğleyeceğiniz bir gün. Güneş ve Ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz.

TERAZİ: Somut düşüncelerin size kazandıracağı alternatiflerden, nasibinizi olumlu bir şekilde alıyorsunuz. İş birliği içinde olan kişiler adaletli tavırlarınızdan etkilenerek, size daha fazla sorumluluk yükleyebilirler.

AKREP: Aşk yaşantınızla ilgili atağa kalkabilirsiniz.

Partnerinizin sizden beklediği aksiyonu ona verebilirsiniz. Bugün, kişisel zevklerinizin ön plana çıkmasıyla, onunla birlikte ortak enerjilerinizi birleştirebilirsiniz.

YAY: Birlikte çalıştığınız kişilerin güçlü yönlerinden büyük zevk alıyorsunuz. Sistemlerin dışında yaşadığınız halde, sizin adınıza yaratılan koşullardan da hoşnut kalıyorsunuz.

Bazı konularda takıntılısınız.

OĞLAK: Çevrenizdeki olaylardan etkileniyorsunuz.

Gelişmeye açık fikirlerinizle çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz.

Dostlarınızın, sizin desteğinize ihtiyacı var. Fikirleriniz olumlu karşılanacak.

KOVA: İnatçı ve istekli bir şekilde ele aldığınız konularda kendinizi ispat etmek isteyebilirsiniz.

Bugün maddesel güvene ihtiyacınız var ve birtakım harcamalarınız yüzünden zor duruma düşebilirsiniz.

BALIK: Israrlı bir şekilde takıntılı konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Bugün kesin tavırlarınız yüzünden fırsat kaçırmanız mümkün.

Ailenizle ters düştüğünüzde, onları ikna etmeniz gerektiğini unutmayın.