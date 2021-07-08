KOÇ: Yeniden durum değerlendirmesi yapabilir ve işinizde sizi sıkan ayrıntılardan kurtulmayı başarabilirsiniz. Maddesel sıkıntılarınızı hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi işinize yansıtacaksınız.
BOĞA: İş arkadaşlarınızın alınganlığından kaynaklanan sorunlar gündeme gelecektir.
Disiplinli yönlerinizi karşınızdakilere yansıtabiliyorsunuz.
Yeni başlangıçlar için, tüm detayları gözden geçirmelisiniz.
İKİZLER: Tutkularınızın geçici olması odaklaşmanızı zorlaştırıyor. Duygularınızda yenilenme söz konusu olacak. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle farklı organizasyon çalışmalarına gireceksiniz.
YENGEÇ: Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınız için, çoğu kez tepki alıyorsunuz.
Savunduğunuz konularda taviz vermeye niyetiniz yok. Gücünüzü kullanabileceğiniz konular ayağınıza gelecektir.
ASLAN: Olayların farklı boyut kazanmasından memnun olmalısınız. Ailenizi korumanız gerektiğinde birtakım yeni olaylar da beraberinde gelecektir. Çevrenizdekilerin sizi kullanmasına izin vermemelisiniz.
BAŞAK: İş potansiyeliniz mükemmel ilerliyor.
Üstlerinizin size vereceği destekleri kullanma konusunda mantıklı hareket etmeyi yeğleyeceğiniz bir gün. Güneş ve Ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz.
TERAZİ: Somut düşüncelerin size kazandıracağı alternatiflerden, nasibinizi olumlu bir şekilde alıyorsunuz. İş birliği içinde olan kişiler adaletli tavırlarınızdan etkilenerek, size daha fazla sorumluluk yükleyebilirler.
AKREP: Aşk yaşantınızla ilgili atağa kalkabilirsiniz.
Partnerinizin sizden beklediği aksiyonu ona verebilirsiniz. Bugün, kişisel zevklerinizin ön plana çıkmasıyla, onunla birlikte ortak enerjilerinizi birleştirebilirsiniz.
YAY: Birlikte çalıştığınız kişilerin güçlü yönlerinden büyük zevk alıyorsunuz. Sistemlerin dışında yaşadığınız halde, sizin adınıza yaratılan koşullardan da hoşnut kalıyorsunuz.
Bazı konularda takıntılısınız.
OĞLAK: Çevrenizdeki olaylardan etkileniyorsunuz.
Gelişmeye açık fikirlerinizle çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz.
Dostlarınızın, sizin desteğinize ihtiyacı var. Fikirleriniz olumlu karşılanacak.
KOVA: İnatçı ve istekli bir şekilde ele aldığınız konularda kendinizi ispat etmek isteyebilirsiniz.
Bugün maddesel güvene ihtiyacınız var ve birtakım harcamalarınız yüzünden zor duruma düşebilirsiniz.
BALIK: Israrlı bir şekilde takıntılı konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Bugün kesin tavırlarınız yüzünden fırsat kaçırmanız mümkün.
Ailenizle ters düştüğünüzde, onları ikna etmeniz gerektiğini unutmayın.