KOÇ: DUYGUSAL konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça işlek çalışıyor. Kazançlarınız konusunda dikkatli davranmalısınız.
BOĞA: DUYGUSAL konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi de geçiyor. Partnerinizle birlikte yeni keşiflerde bulanacak ve birbirinize söyleyemediğiniz birçok konuyu artık paylaşabileceksiniz.
İKİZLER: ÇEVRENİZLE iş birliği içinde olduğunuzda, başarı grafiğiniz artıyor. Eleştiriye gelemediğiniz için çevrenize aykırı düşüyorsunuz.
Çevresel koşullarınızı denetleyen unsurları yeniden gözden geçirmelisiniz.
YENGEÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde kendinizi güçlü ve sizi bekleyen olaylara hazır hissediyorsunuz.
Sabah saatleri kendinizi çekimser ve isteksiz hissedebilirsiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler.
ASLAN: BUGÜN enerjiniz oldukça yüksek.
Maddi konularla ilgili yeni atılımlar ve görüşmeler söz konusu olacak. Kazançlarınız konusunda yaratıcılığınızı kullanarak başarı grafiğinizi yükselteceksiniz.
BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyor fakat olaylar davranışınızı olumsuz etkileyebiliyor. Kişisel ilişkilerinizde her şey daha iyi olacak.
TERAZİ: DÜŞÜNCELERİNİZDEKİ olumlu performansı iş yaşantınızda olduğu gibi duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Yeni olaylara hazırsınız. Katılacağınız toplantılarda konuşmalarınızla göz dolduracaksınız.
AKREP: YAKIN ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek davranmayı yeğliyorsunuz.
YAY: DUYGUSAL konularda beklediğiniz şartların gelişmesi biraz da sizin davranış biçiminizle ilgili gelişiyor. Sıra dışı konuşmalar ilginizi çekse de, olayların fazla içinde bulunmak istemiyorsunuz.
OĞLAK: YAKIN ilişkilerinizi yeniden irdelemelisiniz.
Bugün, dengeli davranmaya çalışırken, maddi konularda yanlışlıklar yapabilirsiniz.
Hiç kimseye ileri vadeli sözler vermemeniz gerektiğini unutmayın.
KOVA: ORTAK çalışmalar konusunda farklı düşünceler içinde olabilirsiniz fakat daha net olmayı denemelisiniz. Geleneksel kişilerle birlikte geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacağınız keyifli bir gün olacak.
BALIK: İŞ yaşantınızda pasif durumda kalmak canınızı sıkıyor. Kendinizi ispat etmek için, yoğun çaba harcamanız, etrafınızdaki kişilerin dikkatini çekmeyebilir. İlişkinizde mutlu sona yaklaşıyorsunuz.