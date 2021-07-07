KOÇ: DUYGUSAL konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça işlek çalışıyor. Kazançlarınız konusunda dikkatli davranmalısınız.

BOĞA: DUYGUSAL konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi de geçiyor. Partnerinizle birlikte yeni keşiflerde bulanacak ve birbirinize söyleyemediğiniz birçok konuyu artık paylaşabileceksiniz.

İKİZLER: ÇEVRENİZLE iş birliği içinde olduğunuzda, başarı grafiğiniz artıyor. Eleştiriye gelemediğiniz için çevrenize aykırı düşüyorsunuz.

Çevresel koşullarınızı denetleyen unsurları yeniden gözden geçirmelisiniz.

YENGEÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde kendinizi güçlü ve sizi bekleyen olaylara hazır hissediyorsunuz.

Sabah saatleri kendinizi çekimser ve isteksiz hissedebilirsiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler.

ASLAN: BUGÜN enerjiniz oldukça yüksek.

Maddi konularla ilgili yeni atılımlar ve görüşmeler söz konusu olacak. Kazançlarınız konusunda yaratıcılığınızı kullanarak başarı grafiğinizi yükselteceksiniz.

BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyor fakat olaylar davranışınızı olumsuz etkileyebiliyor. Kişisel ilişkilerinizde her şey daha iyi olacak.

TERAZİ: DÜŞÜNCELERİNİZDEKİ olumlu performansı iş yaşantınızda olduğu gibi duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Yeni olaylara hazırsınız. Katılacağınız toplantılarda konuşmalarınızla göz dolduracaksınız.

AKREP: YAKIN ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek davranmayı yeğliyorsunuz.

YAY: DUYGUSAL konularda beklediğiniz şartların gelişmesi biraz da sizin davranış biçiminizle ilgili gelişiyor. Sıra dışı konuşmalar ilginizi çekse de, olayların fazla içinde bulunmak istemiyorsunuz.

OĞLAK: YAKIN ilişkilerinizi yeniden irdelemelisiniz.

Bugün, dengeli davranmaya çalışırken, maddi konularda yanlışlıklar yapabilirsiniz.

Hiç kimseye ileri vadeli sözler vermemeniz gerektiğini unutmayın.

KOVA: ORTAK çalışmalar konusunda farklı düşünceler içinde olabilirsiniz fakat daha net olmayı denemelisiniz. Geleneksel kişilerle birlikte geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacağınız keyifli bir gün olacak.

BALIK: İŞ yaşantınızda pasif durumda kalmak canınızı sıkıyor. Kendinizi ispat etmek için, yoğun çaba harcamanız, etrafınızdaki kişilerin dikkatini çekmeyebilir. İlişkinizde mutlu sona yaklaşıyorsunuz.