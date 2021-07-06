KOÇ: HUZURSUZ ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz.
Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz.
Cazibeniz dikkat çekiyor ve kendiniz ifade etmekte zorlanıyorsunuz.
BOĞA: YARATICILIĞINI doğru kullandığınız zaman, her şey kısa sürede çözülüyor.
Bugün, dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz.
İKİZLER: İSTEKLERİNİZDEKİ artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri kafanızda şekillendirmeniz gerekiyor.
YENGEÇ: KARARLARINIZI alırken, duygusal istekleriniz daha belirgin olduğu için, mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz.
Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızı değiştirin.
ASLAN: BUGÜN gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız.
Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Sanatla uğraşanlar çalışmalarını daha çok yoğunlaştırmalısınız.
BAŞAK: ESKİ dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz.
Belirsizliğini korurken aklınıza takılan konular varsa, araştırmalarınızda yoğunlaşacaksınız.
TERAZİ: İLİŞKİLERİNİZ için yoğun bir gün.
Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz.
Yaşantınıza yeni olaylar ilave edebilirsiniz.
AKREP: SÜRPRİZ aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjinizi birleştireceksiniz. Sosyal yaşantınızda kişisel cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz.
YAY: ÇOK güçlü duygulara sahip olduğunuz için adeta aşkı çağırıyorsunuz. En büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Bugün gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz.
OĞLAK: DUYGUSAL davranmak istemediğiniz halde, her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve mücadele etmek zorunda kalacaksınız.
KOVA: İŞ çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir.
Siz emirlerden hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere tepki gösterebilirsiniz.
BALIK: YAŞAM enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ortamlarda tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız.