KOÇ: HUZURSUZ ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz.

Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz.

Cazibeniz dikkat çekiyor ve kendiniz ifade etmekte zorlanıyorsunuz.

BOĞA: YARATICILIĞINI doğru kullandığınız zaman, her şey kısa sürede çözülüyor.

Bugün, dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz.

İKİZLER: İSTEKLERİNİZDEKİ artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri kafanızda şekillendirmeniz gerekiyor.

YENGEÇ: KARARLARINIZI alırken, duygusal istekleriniz daha belirgin olduğu için, mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz.

Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızı değiştirin.

ASLAN: BUGÜN gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız.

Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Sanatla uğraşanlar çalışmalarını daha çok yoğunlaştırmalısınız.

BAŞAK: ESKİ dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz.

Belirsizliğini korurken aklınıza takılan konular varsa, araştırmalarınızda yoğunlaşacaksınız.

TERAZİ: İLİŞKİLERİNİZ için yoğun bir gün.

Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz.

Yaşantınıza yeni olaylar ilave edebilirsiniz.

AKREP: SÜRPRİZ aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjinizi birleştireceksiniz. Sosyal yaşantınızda kişisel cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz.

YAY: ÇOK güçlü duygulara sahip olduğunuz için adeta aşkı çağırıyorsunuz. En büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Bugün gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz.

OĞLAK: DUYGUSAL davranmak istemediğiniz halde, her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve mücadele etmek zorunda kalacaksınız.

KOVA: İŞ çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir.

Siz emirlerden hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere tepki gösterebilirsiniz.

BALIK: YAŞAM enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ortamlarda tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız.