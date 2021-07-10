KOÇ: BUGÜN parasal durumunuzu gözden geçirmek isteyeceksiniz. Kuşkularınız yüzünden yaptığınız işten zevk almayabilirsiniz.

Güven kelimesine gün içinde her şeyden çok ihtiyacınız var.



BOĞA: BUGÜN duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak.

Ailenizle bağların pekişeceği bir gün.



İKİZLER: AY, içsel düşüncelerinizi olumlu etkilerken; girişimciliğinizin destek ve takdir görmesi, gururunuzu okşayabilir. Dostlarınızın ilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz.

İstekleriniz konusunda kafanız karışıyor.



YENGEÇ: BUGÜN çevrenizle işbirliği istemenize rağmen, bu şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden planlarınızı açıklamamalı ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmamalısınız.



ASLAN: VENÜS, burcunuzda ilerliyor ve isteklerinizi erken saatlerde yaşama geçirme konusunda çeşitli fırsatlar sunuyor.

Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilir ve olayları problem haline getirebilirsiniz.



BAŞAK: YAKIN dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememeli ve aranızdaki bağları güçlendirmelisiniz. İş birliği içinde olacağı dostlarınız ile sohbet konularını geniş bir şekilde geliştireceksiniz.



TERAZİ: HARCAMALARINIZI denetlemelisiniz.

Bugün sıra dışı düşünceler içinde olacak ve partnerinizin gözüne girmek için, bütçe dengenizi bozacaksınız. İsteklerinizde bir aşırılık gözleniyor. Yine de, olumlu bir gün.



AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZİ yaşama geçirmek konusunda; bilgilerinizi kullanmak için fırsatlar önemli söz konusu. İletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere bir şekilde ulaşacaksınız.



YAY: YAKIN ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek davranmalısınız.



OĞLAK: BUGÜN iletişim konusunda pek zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere hızlı bir şekilde ulaşacaksınız. Beklemekten çok sıkılıyor ve girişimciliğinizi artık hızlandırmak istiyorsunuz.



KOVA: VENÜS, karşıt burcunuzda ilerliyor ve isteklerinizi erken saatlerde yaşama geçirme konusunda hızlı fırsatlar sunuyor.

Fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirebilirsiniz.



BALIK: MADDİ konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yatırımlarınız konusunda size fikir verecek olan ailenizi, ön plana çıkarmalısınız.