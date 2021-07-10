  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.07.2021, 00:00

KOÇ: BUGÜN parasal durumunuzu gözden geçirmek isteyeceksiniz. Kuşkularınız yüzünden yaptığınız işten zevk almayabilirsiniz.
Güven kelimesine gün içinde her şeyden çok ihtiyacınız var.

BOĞA: BUGÜN duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak.
Ailenizle bağların pekişeceği bir gün.

İKİZLER: AY, içsel düşüncelerinizi olumlu etkilerken; girişimciliğinizin destek ve takdir görmesi, gururunuzu okşayabilir. Dostlarınızın ilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz.
İstekleriniz konusunda kafanız karışıyor.

YENGEÇ: BUGÜN çevrenizle işbirliği istemenize rağmen, bu şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden planlarınızı açıklamamalı ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmamalısınız.

ASLAN: VENÜS, burcunuzda ilerliyor ve isteklerinizi erken saatlerde yaşama geçirme konusunda çeşitli fırsatlar sunuyor.
Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilir ve olayları problem haline getirebilirsiniz.

BAŞAK: YAKIN dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememeli ve aranızdaki bağları güçlendirmelisiniz. İş birliği içinde olacağı dostlarınız ile sohbet konularını geniş bir şekilde geliştireceksiniz.

TERAZİ: HARCAMALARINIZI denetlemelisiniz.
Bugün sıra dışı düşünceler içinde olacak ve partnerinizin gözüne girmek için, bütçe dengenizi bozacaksınız. İsteklerinizde bir aşırılık gözleniyor. Yine de, olumlu bir gün.

AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZİ yaşama geçirmek konusunda; bilgilerinizi kullanmak için fırsatlar önemli söz konusu. İletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere bir şekilde ulaşacaksınız.

YAY: YAKIN ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek davranmalısınız.

OĞLAK: BUGÜN iletişim konusunda pek zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere hızlı bir şekilde ulaşacaksınız. Beklemekten çok sıkılıyor ve girişimciliğinizi artık hızlandırmak istiyorsunuz.

KOVA: VENÜS, karşıt burcunuzda ilerliyor ve isteklerinizi erken saatlerde yaşama geçirme konusunda hızlı fırsatlar sunuyor.
Fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirebilirsiniz.

BALIK: MADDİ konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yatırımlarınız konusunda size fikir verecek olan ailenizi, ön plana çıkarmalısınız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI