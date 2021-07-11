KOÇ: YAŞANTINIZDA farklı değerlerin önemi büyük. Küçük detaylara takılmak size zaman kaybettiriyor. Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengelerinizi kurmaya çalışın.

BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDEKİ dengeyi bulabilmeniz oldukça zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz.

Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için, sorunlar büyüyebilir.

İKİZLER: BUGÜN özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve sizin aceleci tavırlarınız yüzünden problem çıkabiliyor.

Bu durumda kimseyi suçlamayın.

YENGEÇ: BUGÜN günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok işler var. Sosyal hayatınızla ilgi bir takım aktiviteleri, çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.

ASLAN: DOSTLARINIZIN size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.

Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.

BAŞAK: SİSTEMİ sevdiğiniz halde, bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz.

Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma sergileyeceksiniz. Çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayabilirsiniz.

TERAZİ: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün içindesiniz.

Dostluğu seven biri olarak, kırgınlıklarınızı unutarak sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var. Yeni fırsatlar doğuyor.

AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.

Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız. Değişik fikirlere açıksınız.

YAY: KARİYERİNİZİ güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz.

Tarzınızı korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Zevkleriniz ön plana çıkacak.

OĞLAK: ROMANTİK yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde, partnerinizle ilişkileriniz canlanacaktır.

Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Sezgilerinizde artış var. Bazılarınız yollarla ilgili planlar yapacaksınız.

KOVA: BUGÜN, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek daha kararlı davranmalısınız.

Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir.

İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz.

BALIK: BEKLEDİĞİNİZ konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Kısa sürede olaylar lehinize dönüşecek. Dostlarınızı aramak için, fırsatları değerlendirin.