KOÇ: BUGÜN, duygularınızı bastırmak ve içselliğinizi yeniden gözden geçirmek istiyorsunuz. İnce planlarınız var fakat çalışmalarınızı düzenlerken, kişisel özelliklerinizi göz önünde bulundurmalısınız.

BOĞA: KALABALIK ortamlardan zevk alacağınız bir gün. Arkadaşlarınızla bir araya gelip değişik konular üzerinde tartışabilirsiniz.

Fikirleri size ilginç gelebilir. Söz vermeden, iyice düşünmelisiniz.

İKİZLER: TOPLUMSAL başarınızı ortaya çıkaracak çalışmalar için gerekli enerjiye sahipsiniz.

Bugün, bulunacağınız ortamlarda, her türlü fikirlere açıksınız. İş konusunda disipline ihtiyacınız var unutmayın.

YENGEÇ: DUYGUSAL inadınızı bir kenara bırakarak, yaşamınızda yeni bir bakış açısı geliştirin. Bazı değişimler yaşıyor ve düşünce bazında, farklı istekleriniz var.

İştahınızla ilgili denetime ihtiyacınız var.

ASLAN: BUGÜN, kırılgan bir gününüz. Olayları derinlemesine düşünürken, çevrenizdeki olumsuzluklara karşı duygusal bir savunma içindesiniz. Kalabalık ortamlarda bile yalnızlık duygusuna kapılabilirsiniz.

BAŞAK: DUYGULARINIZDA beklediğiniz karşılığı görmek için, sizin de aynı yaklaşımları hissetmeniz gerekiyor. Aşkta fazla detaycı davrandığınız sürece olayların olumsuz yönlerini görmeye devam edeceksiniz.

TERAZİ: DENGELİ tavırlarınızı unutacağınız olaylarla karşılaşabilirsiniz. Kendiniz farklı bir boyutta hissedebilirsiniz. Bugün, çalışma ortamınızdaki olumsuzluklardan etkilenebilirsiniz.

Aldırmamayı bir türlü öğrenemediniz.

AKREP: DUYGUSAL enerjinizi doğru kullanacağınız özel günlerden biri. Çevrenizdeki hiçbir olaya duyarsız kalamayacağınız bir gün.

Partnerinizin romantik yaklaşımlarından oldukça etkileneceksiniz.

YAY: KAOSLARA kapılmadan mantıklı düşünmeniz gerekebilir. Bugün, fazla alıngan ve kırılgan davranıyorsunuz. Yapacağınız fedakarlıklarınızın yanlış anlaşılması sonucunda, derin düşünceler içinde olabilirsiniz.

OĞLAK: HER konuda mantıklı olmanızdan dolayı, bugün birçok dostunuzdan davet alabilirsiniz.

Sizi farklı kılan sadeliğinizle, gireceğiniz ortamlara yeni bir sunuş getireceksiniz.

Arkadaşlarınız arasında farkınız var.

KOVA: DÜŞÜNMEK istemediğiniz konuların güncellik kazanmasından çekiniyor gibi bir tavrınız var. İletişim içinde olduğunuz kişilerle maddi konuları gündeme getirmek isteyeceksiniz.

Sabırlı olmaya devam etmelisiniz.

BALIK: BUGÜN, partnerinizle yaşayacağınız olayların sonuçları sizi rahatsız edebilir. Onun kişisel sorunlarından etkilenmek istemiyor olabilirsiniz. Fakat duygusal nedenler sizi birbirinize daha da yaklaştırıyor.