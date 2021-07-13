KOÇ: BUGÜN, duygularınızı bastırmak ve içselliğinizi yeniden gözden geçirmek istiyorsunuz. İnce planlarınız var fakat çalışmalarınızı düzenlerken, kişisel özelliklerinizi göz önünde bulundurmalısınız.
BOĞA: KALABALIK ortamlardan zevk alacağınız bir gün. Arkadaşlarınızla bir araya gelip değişik konular üzerinde tartışabilirsiniz.
Fikirleri size ilginç gelebilir. Söz vermeden, iyice düşünmelisiniz.
İKİZLER: TOPLUMSAL başarınızı ortaya çıkaracak çalışmalar için gerekli enerjiye sahipsiniz.
Bugün, bulunacağınız ortamlarda, her türlü fikirlere açıksınız. İş konusunda disipline ihtiyacınız var unutmayın.
YENGEÇ: DUYGUSAL inadınızı bir kenara bırakarak, yaşamınızda yeni bir bakış açısı geliştirin. Bazı değişimler yaşıyor ve düşünce bazında, farklı istekleriniz var.
İştahınızla ilgili denetime ihtiyacınız var.
ASLAN: BUGÜN, kırılgan bir gününüz. Olayları derinlemesine düşünürken, çevrenizdeki olumsuzluklara karşı duygusal bir savunma içindesiniz. Kalabalık ortamlarda bile yalnızlık duygusuna kapılabilirsiniz.
BAŞAK: DUYGULARINIZDA beklediğiniz karşılığı görmek için, sizin de aynı yaklaşımları hissetmeniz gerekiyor. Aşkta fazla detaycı davrandığınız sürece olayların olumsuz yönlerini görmeye devam edeceksiniz.
TERAZİ: DENGELİ tavırlarınızı unutacağınız olaylarla karşılaşabilirsiniz. Kendiniz farklı bir boyutta hissedebilirsiniz. Bugün, çalışma ortamınızdaki olumsuzluklardan etkilenebilirsiniz.
Aldırmamayı bir türlü öğrenemediniz.
AKREP: DUYGUSAL enerjinizi doğru kullanacağınız özel günlerden biri. Çevrenizdeki hiçbir olaya duyarsız kalamayacağınız bir gün.
Partnerinizin romantik yaklaşımlarından oldukça etkileneceksiniz.
YAY: KAOSLARA kapılmadan mantıklı düşünmeniz gerekebilir. Bugün, fazla alıngan ve kırılgan davranıyorsunuz. Yapacağınız fedakarlıklarınızın yanlış anlaşılması sonucunda, derin düşünceler içinde olabilirsiniz.
OĞLAK: HER konuda mantıklı olmanızdan dolayı, bugün birçok dostunuzdan davet alabilirsiniz.
Sizi farklı kılan sadeliğinizle, gireceğiniz ortamlara yeni bir sunuş getireceksiniz.
Arkadaşlarınız arasında farkınız var.
KOVA: DÜŞÜNMEK istemediğiniz konuların güncellik kazanmasından çekiniyor gibi bir tavrınız var. İletişim içinde olduğunuz kişilerle maddi konuları gündeme getirmek isteyeceksiniz.
Sabırlı olmaya devam etmelisiniz.
BALIK: BUGÜN, partnerinizle yaşayacağınız olayların sonuçları sizi rahatsız edebilir. Onun kişisel sorunlarından etkilenmek istemiyor olabilirsiniz. Fakat duygusal nedenler sizi birbirinize daha da yaklaştırıyor.