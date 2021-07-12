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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.07.2021, 00:00

KOÇ: ARAŞTIRMA içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz.
Yeni işinizdeki ortam çok önemli.

BOĞA: BUGÜN heyecanlarınıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşünmeye sevk edebilir. Çünkü yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Topluluklarda tedbiri elden bırakmamalısınız.

İKİZLER: TARTIŞMALARIN ve kırıcı konuşmaların olabileceği ortamlardan uzak kalmalısınız.
Bu günlerde agresif davranmanıza neden olacak koşullar sizi tahrik edecek.
Özel duygularınız sizin için önemli.

YENGEÇ: BUGÜN Ay'ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek adına çalışmalar yapacaksınız. Aşk yaşamınızda fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz.

ASLAN: BUGÜN sosyal yaşamınızda oldukça romantik davranacaksınız. Ortamlarda dikkat çekecek ve katıldığınız toplantılarda öncelikle, sağduyulu davranışlarınızla karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz.

BAŞAK: İNANDIĞINIZ konularda taviz vermeyeceksiniz.
Planlarınızı uygularken; kibar, ince, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız.
Çevrenizde size karşı çıkanlara yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız.

TERAZİ: YAKIN ilişkiler, komşular ve iletişim konuları gündeme gelirken aile ve yuva ile ilgili konularda daha ilgili olacaksınız.
Enerjinizi ve vaktinizi yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız.

AKREP: ENERJİNİZİN yüksekliğine ve yoğunluğuna diyecek yok. Maddi konularda olağanüstü çabalarınızın karşılığını alacaksınız.
Bazılarınız, yakın dostlarınızla güzellik ve sanatsal olayların gündeminde.

YAY: KÜÇÜK kaçamaklar sizi oyalasa da; sonu gelmeyecek maceralarla sorun yaşamak istemiyorsanız, ortamlarda oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız. Bazı eleştirilere maruz kalmanız sizi üzebilir.

OĞLAK: SİZİN en büyük enerjiniz hayata hırslı bakmanız. Harekete geçmeden önce sıkı düşünüp hareket edersiniz. Düşünce mekanizmanız daha da, hız kazanabilir.
İş hedeflerinizi yükseltmek istiyorsunuz.

KOVA: BAŞKALARININ davranışları altında sahte bir sevgi gösterisi olabilir. Olayların analizini yapacak kadar sezginizin yüksek olduğunu biliyor ve çevrenize bu özelliğinizi hissettirmek istemiyorsunuz.

BALIK: DUYGUSAL coşkularınız yine ön planda.
İlişkinizi abartmak adına hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız. Bazılarınız partnerleriniz için olumlu çabalar içinde olacaksınız.
Eski dostlarınız gündemde olacaktır.

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