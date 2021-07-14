KOÇ: KETUM davranışlarınız altında önemli konuların olduğunu çevrenizden saklamayı ve sorumluluklarınızı tek başına yüklenmeyi seviyorsunuz. İkili ilişkilerinizde karşı tarafın şartlarını da düşünmeniz gerekiyor.

BOĞA: YAŞAM kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Yakın çevrenizle birlikte ortak aktiviteler, gündeme gelecektir. Eleştiriye açık değilsiniz.

İKİZLER: ORGANİZASYONLAR ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. Sizden olumlu şekilde etkilenmeleri lehinize gelişiyor.

YENGEÇ: ANİ gelişen olaylara karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Duygusal yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Orijinal fikirlere önem verdiğiniz için, arkadaş seçimleriniz de bu yönde oluyor.

ASLAN: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyorsunuz. Güneş, yakın ilişkilerinize renkli fakat dağınık bir hava verebilir.

BAŞAK: MADDİ konularda ilginç araştırmalar içinde olacak ve özgürlüğünüzü kanıtlayacaksınız.

Farklı kişilerin fikirlerinden yola çıkarak, kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız. Yolculuklar söz konusu.

TERAZİ: DUYGULARINIZI yoğun yaşadığınız bir gün. Yaşamınızda tüm olaylara farklı bir şekilde yaklaşıyor ve çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz. Çevrenizin enerjinizi bölmesine izin vermeyin.

AKREP: İDEALİST yapınızdan ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını siz de fark ediyorsunuz. Mantıklı konuşmalarınızla, çevrenizi etkileyecek ve istediğiniz sonuca yaklaşacaksınız.

YAY: BUGÜN, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Amaçlarınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman, kendinizi çok daha mutlu hissediyorsunuz.

OĞLAK: AİLENİZİN ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Onların problemlerinin canınızı sıkmasını istemiyorsunuz.

Mantık ağırlıklı düşüncelerden yola çıkarak, çözüm noktaları bulacaksınız.

KOVA: MANTIĞINIZA güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle görüşmekten keyif alacaksınız. Güven duygusunun çok önemli olduğunu hissettirmelisiniz.

BALIK: BUGÜN her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Ruhsal problemler yaşamak istemiyorsanız, olayları gereğinden fazla irdelememelisiniz.

Ayaklarınızla ilgili sorunlara dikkat.