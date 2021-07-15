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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.07.2021, 00:00

KOÇ: DUYGULARINIZI paylaşırken yaşayacağınız zorluklar karşısında kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.
İyi niyetle konuştuğunuz halde, karşınızdakilerin sizi anlamaları zorlaşabilir.
Bugün karışık düşünceler içindesiniz.

BOĞA: İŞİNİZLE ilgili yeniliklere daha fazla yer vermelisiniz.
Sabit düşünmeniz ve davranışlarınızdaki tutuculuk, yapacağınız atılımların gecikmesine neden oluyor. Gücünüzü otaya çıkaracak alanlarda daha mutlusunuz.

İKİZLER: GERİLİMLERDEN uzak kalmayı gerektiren bir gün. Çevrenizde gelişen olaylara nedensiz tepki verebilirsiniz. Herkesin sizi desteklemesini beklemeniz yersiz. İdeallerinizi yaşama geçirmek için çaba göstermelisiniz.

YENGEÇ: DUYGULARINIZA yoğunluk verdiğiniz zaman, gün içinde motivasyonunuz bozuluyor.
Bugün, kişiselliğinizi ve sevdiğiniz kişinin davranışlarını sorgulayabilirsiniz. Bugün çekiciliğinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz.

ASLAN: ENERJİNİZİ gün içinde istediğiniz alanlarda kullanabilirsiniz. Kendinden emin tavırlarınızla karşınızdaki kişiyi kolayca etkileyebiliyorsunuz.
Bugün partnerinizi ikna etmek için fazla çaba sarf etmeyeceksiniz.

BAŞAK: KARŞILIKLI ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir ve partnerinizin kalbini istemeden kırabilirsiniz. Eleştirel yönlerinizi kullanmadan önce iyi düşünmeli ve gerçekleri daha pozitif algılamaya çalışmalısınız.

TERAZİ: DUYGUSAL paylaşımlarınızda olumlu bir gün içindesiniz. Bugün sevdiğiniz kişiye isteklerinizi yaptırabilirsiniz. Karşılıklı yoğun duygular, uzun süredir konuşmadığınız konuları da, gündeme getirecektir.

AKREP: BUGÜN kendinizi denetlemekten vazgeçin ve duygusal konularda daha esnek olmayı deneyin. Her an tetikte olmak sinirlerinizi geriyor. İnatçı yapınızı bilenler farklı yorumlar getiriyor. Engeller moralinizi bozmamalı.

YAY: ÇEVRESEL iletişiminizin mükemmel olduğu bir gün. Yakın dostluklar ve kardeşlerle ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda arkadaşlarınızın enerjilerini yükseltecek, onların moralini yükselteceksiniz.

OĞLAK: İŞİNİZLE ilgili yeni açılımlar söz konusu olabilir. Bazı tekliflere karşı kayıtsız kalarak, önünüzün açılmasını engelliyorsunuz. Oysa size yeni kazançlar sağlayacak olumlu bir döneme girmiş bulunuyorsunuz.

KOVA: İŞİNİZLE ilgili yenilikler ilginizi çekiyor fakat bazı detayların ve maddesel konuların güncellik kazanmasıyla, tereddütleriniz artıyor. İkilem yaratacak olaylardan uzak kalmak isteyebilirsiniz.

BALIK: SİZ sürprizleri fazla sevmediğiniz için, sıra dışı olaylara karşı temkinli davranıyorsunuz.
Bugün düşüncelerinizde olumlu bir yoğunlaşma olacak. Görmeyi arzuladığınız dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz.

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