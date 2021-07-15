KOÇ: DUYGULARINIZI paylaşırken yaşayacağınız zorluklar karşısında kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.

İyi niyetle konuştuğunuz halde, karşınızdakilerin sizi anlamaları zorlaşabilir.

Bugün karışık düşünceler içindesiniz.



BOĞA: İŞİNİZLE ilgili yeniliklere daha fazla yer vermelisiniz.

Sabit düşünmeniz ve davranışlarınızdaki tutuculuk, yapacağınız atılımların gecikmesine neden oluyor. Gücünüzü otaya çıkaracak alanlarda daha mutlusunuz.



İKİZLER: GERİLİMLERDEN uzak kalmayı gerektiren bir gün. Çevrenizde gelişen olaylara nedensiz tepki verebilirsiniz. Herkesin sizi desteklemesini beklemeniz yersiz. İdeallerinizi yaşama geçirmek için çaba göstermelisiniz.



YENGEÇ: DUYGULARINIZA yoğunluk verdiğiniz zaman, gün içinde motivasyonunuz bozuluyor.

Bugün, kişiselliğinizi ve sevdiğiniz kişinin davranışlarını sorgulayabilirsiniz. Bugün çekiciliğinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz.



ASLAN: ENERJİNİZİ gün içinde istediğiniz alanlarda kullanabilirsiniz. Kendinden emin tavırlarınızla karşınızdaki kişiyi kolayca etkileyebiliyorsunuz.

Bugün partnerinizi ikna etmek için fazla çaba sarf etmeyeceksiniz.



BAŞAK: KARŞILIKLI ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir ve partnerinizin kalbini istemeden kırabilirsiniz. Eleştirel yönlerinizi kullanmadan önce iyi düşünmeli ve gerçekleri daha pozitif algılamaya çalışmalısınız.



TERAZİ: DUYGUSAL paylaşımlarınızda olumlu bir gün içindesiniz. Bugün sevdiğiniz kişiye isteklerinizi yaptırabilirsiniz. Karşılıklı yoğun duygular, uzun süredir konuşmadığınız konuları da, gündeme getirecektir.



AKREP: BUGÜN kendinizi denetlemekten vazgeçin ve duygusal konularda daha esnek olmayı deneyin. Her an tetikte olmak sinirlerinizi geriyor. İnatçı yapınızı bilenler farklı yorumlar getiriyor. Engeller moralinizi bozmamalı.



YAY: ÇEVRESEL iletişiminizin mükemmel olduğu bir gün. Yakın dostluklar ve kardeşlerle ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda arkadaşlarınızın enerjilerini yükseltecek, onların moralini yükselteceksiniz.



OĞLAK: İŞİNİZLE ilgili yeni açılımlar söz konusu olabilir. Bazı tekliflere karşı kayıtsız kalarak, önünüzün açılmasını engelliyorsunuz. Oysa size yeni kazançlar sağlayacak olumlu bir döneme girmiş bulunuyorsunuz.



KOVA: İŞİNİZLE ilgili yenilikler ilginizi çekiyor fakat bazı detayların ve maddesel konuların güncellik kazanmasıyla, tereddütleriniz artıyor. İkilem yaratacak olaylardan uzak kalmak isteyebilirsiniz.



BALIK: SİZ sürprizleri fazla sevmediğiniz için, sıra dışı olaylara karşı temkinli davranıyorsunuz.

Bugün düşüncelerinizde olumlu bir yoğunlaşma olacak. Görmeyi arzuladığınız dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz.