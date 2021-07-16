KOÇ: KAFANIZI hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz.. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz.

BOĞA: HAREKETLİ bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, size ait olan zamanlarda kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz.

İKİZLER: YAKIN dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.

YENGEÇ: SİZ kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek birçok konuda yoğunluk kazanmanıza neden olacak. Dağınıklık sizeçok şey kaybettirebiliyor.

ASLAN: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için, tepki alıyorsunuz.

BAŞAK: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.

TERAZİ: BU dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. İçgüdülerinizi kontrol altına almalısınız. Zihninizdeki konumlara ulaşmak için gerekli imkanlara sahipsiniz.

AKREP: BUGÜN duygulardan çok çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.

YAY: BUGÜN birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, istediğiniz sonucu alacaksınız.

OĞLAK: BUGÜN enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir başlangıç yapacağınız bir gün içindesiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz.

KOVA: GÜZEL ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gün içindesiniz. İlgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.

BALIK: DUYGULARINIZIN derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar veriyor.