KOÇ: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.

BOĞA: İÇ potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağÖınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Maddi konularla ilgili güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

İKİZLER: BUGÜN, enerjinizi düşük olması yapmanız gereken bir çok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor.

YENGEÇ: BUGÜN, değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Yol fırsatlarını hızlıca değerlendirmelisiniz. İlginç, konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.

ASLAN: DUYGUSAL romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.

BAŞAK: YOLLARLA ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde artış var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacak, duygusal coşkular yaşayacaksınız.

TERAZİ: YÜKSEK ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. İnce hesaplar içindesiniz. Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.

AKREP: YAPTIĞINIZ çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde bir çok zincirleme işin üstesinden gelebileceksiniz

YAY: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız.

OĞLAK: İNATÇI yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer kalbiniz boş ise, çevrenizde ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Bugün İletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek.

KOVA: BUGÜN partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları abartmaya başladınız. A

BALIK: ARKADAŞLARINIZLA aranızda duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler oluşabilir. Dikkatli olun.