KOÇ: ÇALIŞTIĞINIZ kişilerin özgürlüklerine karışılmasından hoşlanmıyor ve size de aynı şekilde davranılsın istiyorsunuz.
Hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşırken duygusal tatmin sağlıyorsunuz.
BOĞA: HIZLI düşünüyor ve kavrama yeteneğinizi farklı donelerde kullanıyorsunuz.
Klasik davranışlarınızı bırakıp olaylara daha esnek bakmalısınız. Arkadaşlarınızı yargılamaktan kaçınmalısınız.
İKİZLER: ZEKİ ve pratik yönlerinizi kullanacağınız bir gün. Özgürlüğünüzün önemini çevrenize anlatmak için ekstra çaba gösterebilirsiniz.
Bugün anlaşılmaya ve güç birliğine ihtiyacınız var.
YENGEÇ: ZEVKLERİNİZ için para harcamaya bayılıyorsunuz. Bu durum sizi çok fazla sıkmamalı. Yakında istediğiniz parasal kazançlara kavuşacaksınız. Yatırım konusuna yoğunlaşmalısınız.
ASLAN: BUGÜN kişisel egolarınızı güçlendirirken, yapmanız gereken işlerde size gerekli cesareti sağlıyorlar. İstediğiniz bağlantıları kurmalı ve sosyal ilerleme sağlayacak hamleleri yapmalısınız.
BAŞAK: PARTNERİNİZLE fikir çatışmalarını bırakıp, birlikte eğlenmenin yollarını bulacaksınız. Kişisel cazibenizi de karşı taraf üzerinde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Yıldızların desteği var.
TERAZİ: ÇEVRESEL koşullar lehinize destekleniyor.
İsteklerinizdeki çeşitlilik aklınızı karıştırabilir. Uzaklarda, değer verdiğiniz dostlarınızdan güzel haberler alacaksınız.
Kardeş bağınız güçleniyor.
AKREP: HAREKET dolu bir gün. Düşüncelerinizde idealist davranacaksınız. Başkalarının hakkınızda düşündüklerini önemsemeyecek ve yapacaklarınız konusunda kimseye taviz vermeyeceksiniz.
YAY: DUYGUSAL yaşantınızda hareketlenme var. Arkadaşlarınızla bir çok toplantılara çağırılırken, siz partnerinizle vaktinizi geçirmek isteyebilirsiniz. Aranızda farklı bir nüans tutturacaksınız.
OĞLAK: DÜŞÜNCELERİNİZİ paylaşmak istemiyor ve özgürlüğünüzden ödün vermiyorsunuz.
Gizli planlarınızı saklamak istiyorsunuz. Çevrenizdeki kişilerle yeni konuların araştırmalarını yapın.
KOVA: ÖZEL dostlarınızdan alacağınız değişik teklifleri değerlendirmede tercih zorluğu yaşayabilirsiniz. Yaşantınıza katılacak yeni kişilerden farklı ve ortak organizasyon çalışmalarına katılacaksınız.
BALIK: İLİŞKİLERİNİZDE istediğiniz ortak fikirlerin oluşmasınız sağlayacak gerekli şartları oluşturacaksınız. Enerjiniz yüksek fakat çok çabuk alınganlık gösteriyorsunuz.
Bu konuda dikkatli olmalısınız.