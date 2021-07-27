  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız Falınız
Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız Falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.07.2021, 00:00

KOÇ: ÇALIŞTIĞINIZ kişilerin özgürlüklerine karışılmasından hoşlanmıyor ve size de aynı şekilde davranılsın istiyorsunuz.
Hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşırken duygusal tatmin sağlıyorsunuz.

BOĞA: HIZLI düşünüyor ve kavrama yeteneğinizi farklı donelerde kullanıyorsunuz.
Klasik davranışlarınızı bırakıp olaylara daha esnek bakmalısınız. Arkadaşlarınızı yargılamaktan kaçınmalısınız.

İKİZLER: ZEKİ ve pratik yönlerinizi kullanacağınız bir gün. Özgürlüğünüzün önemini çevrenize anlatmak için ekstra çaba gösterebilirsiniz.
Bugün anlaşılmaya ve güç birliğine ihtiyacınız var.

YENGEÇ: ZEVKLERİNİZ için para harcamaya bayılıyorsunuz. Bu durum sizi çok fazla sıkmamalı. Yakında istediğiniz parasal kazançlara kavuşacaksınız. Yatırım konusuna yoğunlaşmalısınız.

ASLAN: BUGÜN kişisel egolarınızı güçlendirirken, yapmanız gereken işlerde size gerekli cesareti sağlıyorlar. İstediğiniz bağlantıları kurmalı ve sosyal ilerleme sağlayacak hamleleri yapmalısınız.

BAŞAK: PARTNERİNİZLE fikir çatışmalarını bırakıp, birlikte eğlenmenin yollarını bulacaksınız. Kişisel cazibenizi de karşı taraf üzerinde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Yıldızların desteği var.

TERAZİ: ÇEVRESEL koşullar lehinize destekleniyor.
İsteklerinizdeki çeşitlilik aklınızı karıştırabilir. Uzaklarda, değer verdiğiniz dostlarınızdan güzel haberler alacaksınız.
Kardeş bağınız güçleniyor.

AKREP: HAREKET dolu bir gün. Düşüncelerinizde idealist davranacaksınız. Başkalarının hakkınızda düşündüklerini önemsemeyecek ve yapacaklarınız konusunda kimseye taviz vermeyeceksiniz.

YAY: DUYGUSAL yaşantınızda hareketlenme var. Arkadaşlarınızla bir çok toplantılara çağırılırken, siz partnerinizle vaktinizi geçirmek isteyebilirsiniz. Aranızda farklı bir nüans tutturacaksınız.

OĞLAK: DÜŞÜNCELERİNİZİ paylaşmak istemiyor ve özgürlüğünüzden ödün vermiyorsunuz.
Gizli planlarınızı saklamak istiyorsunuz. Çevrenizdeki kişilerle yeni konuların araştırmalarını yapın.

KOVA: ÖZEL dostlarınızdan alacağınız değişik teklifleri değerlendirmede tercih zorluğu yaşayabilirsiniz. Yaşantınıza katılacak yeni kişilerden farklı ve ortak organizasyon çalışmalarına katılacaksınız.

BALIK: İLİŞKİLERİNİZDE istediğiniz ortak fikirlerin oluşmasınız sağlayacak gerekli şartları oluşturacaksınız. Enerjiniz yüksek fakat çok çabuk alınganlık gösteriyorsunuz.
Bu konuda dikkatli olmalısınız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI