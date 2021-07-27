KOÇ: ÇALIŞTIĞINIZ kişilerin özgürlüklerine karışılmasından hoşlanmıyor ve size de aynı şekilde davranılsın istiyorsunuz.

Hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşırken duygusal tatmin sağlıyorsunuz.

BOĞA: HIZLI düşünüyor ve kavrama yeteneğinizi farklı donelerde kullanıyorsunuz.

Klasik davranışlarınızı bırakıp olaylara daha esnek bakmalısınız. Arkadaşlarınızı yargılamaktan kaçınmalısınız.

İKİZLER: ZEKİ ve pratik yönlerinizi kullanacağınız bir gün. Özgürlüğünüzün önemini çevrenize anlatmak için ekstra çaba gösterebilirsiniz.

Bugün anlaşılmaya ve güç birliğine ihtiyacınız var.

YENGEÇ: ZEVKLERİNİZ için para harcamaya bayılıyorsunuz. Bu durum sizi çok fazla sıkmamalı. Yakında istediğiniz parasal kazançlara kavuşacaksınız. Yatırım konusuna yoğunlaşmalısınız.

ASLAN: BUGÜN kişisel egolarınızı güçlendirirken, yapmanız gereken işlerde size gerekli cesareti sağlıyorlar. İstediğiniz bağlantıları kurmalı ve sosyal ilerleme sağlayacak hamleleri yapmalısınız.

BAŞAK: PARTNERİNİZLE fikir çatışmalarını bırakıp, birlikte eğlenmenin yollarını bulacaksınız. Kişisel cazibenizi de karşı taraf üzerinde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Yıldızların desteği var.

TERAZİ: ÇEVRESEL koşullar lehinize destekleniyor.

İsteklerinizdeki çeşitlilik aklınızı karıştırabilir. Uzaklarda, değer verdiğiniz dostlarınızdan güzel haberler alacaksınız.

Kardeş bağınız güçleniyor.

AKREP: HAREKET dolu bir gün. Düşüncelerinizde idealist davranacaksınız. Başkalarının hakkınızda düşündüklerini önemsemeyecek ve yapacaklarınız konusunda kimseye taviz vermeyeceksiniz.

YAY: DUYGUSAL yaşantınızda hareketlenme var. Arkadaşlarınızla bir çok toplantılara çağırılırken, siz partnerinizle vaktinizi geçirmek isteyebilirsiniz. Aranızda farklı bir nüans tutturacaksınız.

OĞLAK: DÜŞÜNCELERİNİZİ paylaşmak istemiyor ve özgürlüğünüzden ödün vermiyorsunuz.

Gizli planlarınızı saklamak istiyorsunuz. Çevrenizdeki kişilerle yeni konuların araştırmalarını yapın.

KOVA: ÖZEL dostlarınızdan alacağınız değişik teklifleri değerlendirmede tercih zorluğu yaşayabilirsiniz. Yaşantınıza katılacak yeni kişilerden farklı ve ortak organizasyon çalışmalarına katılacaksınız.

BALIK: İLİŞKİLERİNİZDE istediğiniz ortak fikirlerin oluşmasınız sağlayacak gerekli şartları oluşturacaksınız. Enerjiniz yüksek fakat çok çabuk alınganlık gösteriyorsunuz.

Bu konuda dikkatli olmalısınız.