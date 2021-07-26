KOÇ: Elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz.

Araştırmacı yapınızı ilişkilerinizde ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz rahatlamak istiyorsanız, iş yaşantınıza yeni kazançlar eklemelisiniz.



BOĞA: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyor olmanız olumlu olmayabilir. Derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyenler de hata yapabilir. Bugün araştırmaya yönelik çalışmalı doğru yolu bulmalısınız.



İKİZLER: Bugün, işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, bir çok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Çekiciliğiniz mükemmel.



YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesini istemiyorsanız, onların fikirlerini önemseyin. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz. Yaşantınıza renk katacak işler geliyor.



ASLAN: Maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyor, kendinizi yoruyorsunuz.



BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan, gerçeklerden kaçıyorsunuz.



TERAZİ: Kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz.

Fakat, onların sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.



AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde şüphecisiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.



YAY: Siz her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, zamana ihtiyacınız var. Güneş Aslan'da ilerlerken olabilecek sorunları ve her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.



OĞLAK: Sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz.

Duygularınız atakta fakat sakinsiniz.

Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.



KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde, bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Özel bazı fedakarlıklar yapmanız sizi rahatlatacak.



BALIK: Yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz.

Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Bugün yapmak istediğiniz bir çok işin listesini yapın.

Taviz konusunda temkinli davranıyorsunuz.

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