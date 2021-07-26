KOÇ: Elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz.
Araştırmacı yapınızı ilişkilerinizde ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz rahatlamak istiyorsanız, iş yaşantınıza yeni kazançlar eklemelisiniz.
BOĞA: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyor olmanız olumlu olmayabilir. Derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyenler de hata yapabilir. Bugün araştırmaya yönelik çalışmalı doğru yolu bulmalısınız.
İKİZLER: Bugün, işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, bir çok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Çekiciliğiniz mükemmel.
YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesini istemiyorsanız, onların fikirlerini önemseyin. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz. Yaşantınıza renk katacak işler geliyor.
ASLAN: Maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyor, kendinizi yoruyorsunuz.
BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan, gerçeklerden kaçıyorsunuz.
TERAZİ: Kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz.
Fakat, onların sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.
AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde şüphecisiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.
YAY: Siz her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, zamana ihtiyacınız var. Güneş Aslan'da ilerlerken olabilecek sorunları ve her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.
OĞLAK: Sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz.
Duygularınız atakta fakat sakinsiniz.
Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.
KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde, bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Özel bazı fedakarlıklar yapmanız sizi rahatlatacak.
BALIK: Yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz.
Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Bugün yapmak istediğiniz bir çok işin listesini yapın.
Taviz konusunda temkinli davranıyorsunuz.