KOÇ: ARKADAŞLARINIZLA iş birliğinde olacağınız bir gün. Kendi düşüncelerinizden yola çıktığınız için, koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Çıtanız yükselirken bağlantılarınızı sıcak tutun.
BOĞA: MADDESEL özgürlüğünüz için her türlü şartları hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda bağdaştırabilirsiniz. Enerjiniz ve istekleriniz sorun olabilir.
İKİZLER: DUYGUSAL isteklerinizde aşırıya kaçtığınız zaman huzursuz etmeyin. Sınırlarınızı bilmenize rağmen tutkularınız yüzünden heyecanınızı dengeleyemiyorsunuz.
Başlangıçlarda ısrarcısınız.
YENGEÇ: HAYALLERİNİZİ gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz.
Konular karmaşıklaşabilir, şartları yeniden koordine edebilirsiniz.
ASLAN: ORGANİZASYONLARLA yaşantınızı renklendireceksiniz. Liderlik yapacağınız bazı olayların gündem kazanacak, kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Maddi konularda bolluk zaman alabilir.
BAŞAK: KENDİNİZİ denetleme huyunuzdan vazgeçin.
Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluklar karşısında bunalabilirsiniz.
Bugün zaman kavramını unutturacak aktiviteler içinde olabilirsiniz.
TERAZİ: KİŞİSEL hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz. Karşınızdaki kişilere diretme yapmayın. Finans konularına ağırlık sayesinde yeni aşamalar kaydedeceksiniz.
Özgün fikirleriniz var.
AKREP: ENERJİNİZİ ortaya koyacak işlerin peşindesiniz. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Liderlik vasıflarına çok çabuk yerleşecek ve isteklerinizi ortaya koyacaksınız. Gücünüzü yansıtıyorsunuz.
YAY: YOLCULUKLARLA ilgili bazı projeler var. İçsel sıkıntılarınızın tek nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanız. Kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz.
OĞLAK: DÜŞÜNCELERİNİZDEN ödün vermeyen bir yapıya sahip olmanıza rağmen olaylara bakış açınızda bir esneklik var. Yatırım konusunda kararlısınız. Tüm işlerinizde yenileme söz konusu olacak.
KOVA: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ konuların kabul görmesi bir mutluluk kaynağı olacak. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz.
Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek size çok şey kazandıracak.
BALIK: İŞTE gösterdiğiniz çabaların size kazandıracağı prestiji unutmayın ve geleceğe yatırım yapmaktan çekinmeyin. Değer yargılarından yola çıkıp, hatalarını sizin kadar sahiplenen çok az kişi var.