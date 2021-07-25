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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız Falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.07.2021, 00:00

KOÇ: ARKADAŞLARINIZLA iş birliğinde olacağınız bir gün. Kendi düşüncelerinizden yola çıktığınız için, koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Çıtanız yükselirken bağlantılarınızı sıcak tutun.

BOĞA: MADDESEL özgürlüğünüz için her türlü şartları hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda bağdaştırabilirsiniz. Enerjiniz ve istekleriniz sorun olabilir.

İKİZLER: DUYGUSAL isteklerinizde aşırıya kaçtığınız zaman huzursuz etmeyin. Sınırlarınızı bilmenize rağmen tutkularınız yüzünden heyecanınızı dengeleyemiyorsunuz.
Başlangıçlarda ısrarcısınız.

YENGEÇ: HAYALLERİNİZİ gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz.
Konular karmaşıklaşabilir, şartları yeniden koordine edebilirsiniz.

ASLAN: ORGANİZASYONLARLA yaşantınızı renklendireceksiniz. Liderlik yapacağınız bazı olayların gündem kazanacak, kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Maddi konularda bolluk zaman alabilir.

BAŞAK: KENDİNİZİ denetleme huyunuzdan vazgeçin.
Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluklar karşısında bunalabilirsiniz.
Bugün zaman kavramını unutturacak aktiviteler içinde olabilirsiniz.

TERAZİ: KİŞİSEL hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz. Karşınızdaki kişilere diretme yapmayın. Finans konularına ağırlık sayesinde yeni aşamalar kaydedeceksiniz.
Özgün fikirleriniz var.

AKREP: ENERJİNİZİ ortaya koyacak işlerin peşindesiniz. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Liderlik vasıflarına çok çabuk yerleşecek ve isteklerinizi ortaya koyacaksınız. Gücünüzü yansıtıyorsunuz.

YAY: YOLCULUKLARLA ilgili bazı projeler var. İçsel sıkıntılarınızın tek nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanız. Kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz.

OĞLAK: DÜŞÜNCELERİNİZDEN ödün vermeyen bir yapıya sahip olmanıza rağmen olaylara bakış açınızda bir esneklik var. Yatırım konusunda kararlısınız. Tüm işlerinizde yenileme söz konusu olacak.

KOVA: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ konuların kabul görmesi bir mutluluk kaynağı olacak. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz.
Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek size çok şey kazandıracak.

BALIK: İŞTE gösterdiğiniz çabaların size kazandıracağı prestiji unutmayın ve geleceğe yatırım yapmaktan çekinmeyin. Değer yargılarından yola çıkıp, hatalarını sizin kadar sahiplenen çok az kişi var.

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