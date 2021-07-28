KOÇ: ÇEVRESEL sorunlarınızı özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.

Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, sert tepkiler alacaksınız.

BOĞA: KURACAĞINIZ sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Sizi zorlasa da, yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.

İKİZLER: MADDEYİ seviyor ve kişisel zevkleriniz için fazla harcamalar yapıyorsunuz. Geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz.

Partnerinizle romantik konuşmalar yapacak ve belki de günah çıkartacaksınız.

YENGEÇ: İYİ niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.

ASLAN: DÜŞÜNCE bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz.

Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.

BAŞAK: İÇİNİZDEKİ çılgınlıkları saklamak için, farklı duygular yaşıyorsunuz. Oysa, kafanızdan birçok delilik geçiyor. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Kalbi dolu olanlar partnerlerini şaşırtacaklar.

TERAZİ: FİKİRLERİNİZİ karşı tarafa aktarırken olumlu düşünceler içinde olacaksınız.

Yaratıcılık konusunda zorlanmıyorsunuz.

Konulara yaklaşımınız, pratik ve önlemci.

Özellikle bugün oldukça başarılısınız.

AKREP: HER anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevresel faktörlerinizi olumlu etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz.

Bugün, yeni fikirlere açıksınız.

YAY: GENİŞ seçim yelpazesi olan biri olarak çevrenize agresif davranabilirsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz.

OĞLAK: DUYGUSAL ilişkilerinizde derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, zor dönüşler yaşıyorsunuz.

Bugün, bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada pasif kalabilirsiniz.

KOVA: DUYGUSAL ilişkilerinizi yargılamamalısınız.

Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülüyorsunuz.

Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile, sürekli bir yerlere ait olma istiyorsunuz.

BALIK: YAŞAMI doğal akışı içinde değerlendirmelisiniz.

Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden oluyor. Bugün muhalif davranmamalısınız.