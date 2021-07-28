KOÇ: ÇEVRESEL sorunlarınızı özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.
Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, sert tepkiler alacaksınız.
BOĞA: KURACAĞINIZ sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Sizi zorlasa da, yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.
İKİZLER: MADDEYİ seviyor ve kişisel zevkleriniz için fazla harcamalar yapıyorsunuz. Geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz.
Partnerinizle romantik konuşmalar yapacak ve belki de günah çıkartacaksınız.
YENGEÇ: İYİ niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.
ASLAN: DÜŞÜNCE bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz.
Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.
BAŞAK: İÇİNİZDEKİ çılgınlıkları saklamak için, farklı duygular yaşıyorsunuz. Oysa, kafanızdan birçok delilik geçiyor. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Kalbi dolu olanlar partnerlerini şaşırtacaklar.
TERAZİ: FİKİRLERİNİZİ karşı tarafa aktarırken olumlu düşünceler içinde olacaksınız.
Yaratıcılık konusunda zorlanmıyorsunuz.
Konulara yaklaşımınız, pratik ve önlemci.
Özellikle bugün oldukça başarılısınız.
AKREP: HER anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevresel faktörlerinizi olumlu etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz.
Bugün, yeni fikirlere açıksınız.
YAY: GENİŞ seçim yelpazesi olan biri olarak çevrenize agresif davranabilirsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz.
OĞLAK: DUYGUSAL ilişkilerinizde derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, zor dönüşler yaşıyorsunuz.
Bugün, bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada pasif kalabilirsiniz.
KOVA: DUYGUSAL ilişkilerinizi yargılamamalısınız.
Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülüyorsunuz.
Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile, sürekli bir yerlere ait olma istiyorsunuz.
BALIK: YAŞAMI doğal akışı içinde değerlendirmelisiniz.
Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden oluyor. Bugün muhalif davranmamalısınız.