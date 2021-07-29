KOÇ: ÇEVRENİZE karşı iyi niyetiniz çoğu kez yanlış anlaşılıyor. Siz sağlıklı düşünüyorsunuz.

Çalışma arkadaşlarınızla birlikte ortak üreteceğiniz projelerde, onların duygularınıza değer vermelisiniz.

BOĞA: DUYGUSAL anlamda anlaşılmaya ihtiyacınız var. Güven duygunuzun körüklenmesi şart. Ortaklıklar ve statünüz için, partnerinizin fikirlerine ihtiyacınız olabilir.

Onun enerjisi sizi olumlu etkiliyor.

İKİZLER: AİLENİZİN bazı konularına kesin çözümler üretebilirsiniz. İşinizle ilgili yeniliklere açıksınız. Bugün, güçlü yönlerinizi bir kez daha ortaya koyacaksınız. Maddi konularda yeni başlangıçlardan korkmuyorsunuz.

YENGEÇ: HEDEFLERİNİZE doğru yol almanız, sizi mutlu etse de, isteklerinizde ikilem içinde kalabilirsiniz. Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için, daha fazla beklemeyin.

Özel problemleriniz gündemde.

ASLAN: BUGÜN, derin ve nostaljik konuşmalar içinde olacaksınız. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermeyin.

Yaşam kalitenizi yükselteceksiniz.

BAŞAK: DEĞİŞİMDEN hoşlandığınız bir gün.

Planladığınız seyahatlerinizi yapabilirsiniz.

Çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Karşı cins üzerinde elektriğiniz çok yüksek. Şansınız oldukça açık.

TERAZİ: KENDİ hesaplarınızı yaparken, çevrenizde farklı gelişmeler olacak. Konuşmalarınıza anlam katarak karşınızdaki kişileri etkileyebiliyorsunuz. İstekleriniz ve duygularınız arasındaki denge çok önemli.

AKREP: ARKADAŞLARINIZLA duygu birliği içinde olmanızdan kaynaklanan yeni bir ortama gireceksiniz. İnceleme huyunuz bazı detayları gözünüzde büyütebilir. Çevrenize karşı üstünlük savaşı verebilirsiniz.

YAY: KORKULARINIZ yüzünden cesaret isteyen işlerde çekimser kalmanız hata. Olaylara vakur yaklaşıyorsunuz. Partnerinizle uyumlu bir ortaklık içinde olacaksınız.

Düşüncelerinizle bocalamaktan vazgeçin.

OĞLAK: SEZGİLERİNİZİN yüksek oluşu, bulunduğunuz ortamlardan kopmanıza neden oluyor. Kazançlarınızı artırma konusunda ön sezilerinize güvenebilirsiniz. Yollarla ilgili beklentileriniz ön plana çıkacaktır.

KOVA: BUGÜN, sezgilerinizi mükemmel kullanacaksınız.

Parasal değerleriniz artırmak için, şartlarınızı gözden geçirecek ve önemli kişilerle bir araya gelebileceksiniz.

İletişimde gecikmeler yaşayabilirsiniz.

BALIK: NEPTÜN burcunuzda geri giderken, kuruntulu yönlerinizin çalışmalarınızda daha belirgin olmasına neden oluyor.

Küçük hesapları bir kenara bırakıp, sakin bir şekilde olayları takip etmelisiniz.