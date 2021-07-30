KOÇ: Bilinçaltınız oldukça yoğun ve yaratıcılığınızı gizleme gereği duyuyorsunuz.
Tereddütlerinizin sizi yormasına izin vermemelisiniz.
Bildiğiniz konulardan taviz vermeden yol alın.
BOĞA: Çevrenizde gelişen olaylara karşı değişik düşünceler üretmenize gerek yok.
Bazıları farklı gibi görünse de, ihtiyaçların aynı olması, herkesi bir araya getiriyor.
Yerinizi koruyorsunuz.
İKİZLER: Yaşamınızla ilgili olumlu çıkış yapacaksınız.
Mesleki başarılarınızı artırma çabası içinde olmanız, herkesin dikkatini çekiyor. İnsanlar üzerinde olumlu etki bırakmanız sizi mutlu edecek.
YENGEÇ: Kombinasyon burcunuz Balık'taki Neptün, sizi olumlu etkiliyor. Uzun süredir bulunmak istediğiniz ortamlara girmeyi başarıyorsunuz. Düşüncelerinizde pozitif gelişmeler var.
ASLAN: Kişisel özelliklerinizi ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz. Bazı olayları yeniden irdelemenin zamanı geldi. Yaratıcılığınızı kullanmak için elinize geçen fırsatları değerlendirmelisiniz.
BAŞAK: Burcunuzda ilerlemeye başlayan Mars olumlu duygular veriyor. Duygusal ilişkilerinizde hareketlenme söz konusu olacak.
Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
TERAZİ: İçinizdeki duyguları onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba, yanlış anlaşılabilir.
Bugün yapacağınız en güzel şey, her şeyi unutup, kendinizi göstereceğiniz özel ilgi olmalıdır.
AKREP: Kombinasyon burcunuz Balık'ta geri giden Neptün, kişisel cazibenizi olumlu bir şekilde arttırırken, aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak.
Dostlarınızdan ilgi göreceksiniz.
YAY: Ailenizle ilgili yapıcı kararlar alırken, onların sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün olacak. Evinizi güzelleştirecek çalışmalar yapacaksınız. Sinir sisteminiz biraz zayıf. Vitamin takviyesine devam.
OĞLAK: Kardeşlerle bağlarınızı güçlendirme adına yapacağınız işbirlikleri olumlu sonuç verecek. Yakın ilişkilerinizde pozitif davrandığınız zaman kendinizi huzurlu ve mutlu hissediyorsunuz.
KOVA: Maddesel kazançlarınızla ilgili özel durumlar söz konusu. Bütçenizi gözden geçirmenizde fayda var. Özellikle kendinizi mutlu hissettirecek, bazı kişisel şeyler satın almak isteyeceksiniz.
BALIK: Burcunuzda geri giden Neptün sayesinde cazip ve çekici bir görünüm sergiliyorsunuz.
Partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün. Güven duygusunun önemini ona hissettirmelisiniz.