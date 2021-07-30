KOÇ: Bilinçaltınız oldukça yoğun ve yaratıcılığınızı gizleme gereği duyuyorsunuz.

Tereddütlerinizin sizi yormasına izin vermemelisiniz.

Bildiğiniz konulardan taviz vermeden yol alın.

BOĞA: Çevrenizde gelişen olaylara karşı değişik düşünceler üretmenize gerek yok.

Bazıları farklı gibi görünse de, ihtiyaçların aynı olması, herkesi bir araya getiriyor.

Yerinizi koruyorsunuz.

İKİZLER: Yaşamınızla ilgili olumlu çıkış yapacaksınız.

Mesleki başarılarınızı artırma çabası içinde olmanız, herkesin dikkatini çekiyor. İnsanlar üzerinde olumlu etki bırakmanız sizi mutlu edecek.

YENGEÇ: Kombinasyon burcunuz Balık'taki Neptün, sizi olumlu etkiliyor. Uzun süredir bulunmak istediğiniz ortamlara girmeyi başarıyorsunuz. Düşüncelerinizde pozitif gelişmeler var.

ASLAN: Kişisel özelliklerinizi ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz. Bazı olayları yeniden irdelemenin zamanı geldi. Yaratıcılığınızı kullanmak için elinize geçen fırsatları değerlendirmelisiniz.

BAŞAK: Burcunuzda ilerlemeye başlayan Mars olumlu duygular veriyor. Duygusal ilişkilerinizde hareketlenme söz konusu olacak.

Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

TERAZİ: İçinizdeki duyguları onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba, yanlış anlaşılabilir.

Bugün yapacağınız en güzel şey, her şeyi unutup, kendinizi göstereceğiniz özel ilgi olmalıdır.

AKREP: Kombinasyon burcunuz Balık'ta geri giden Neptün, kişisel cazibenizi olumlu bir şekilde arttırırken, aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak.

Dostlarınızdan ilgi göreceksiniz.

YAY: Ailenizle ilgili yapıcı kararlar alırken, onların sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün olacak. Evinizi güzelleştirecek çalışmalar yapacaksınız. Sinir sisteminiz biraz zayıf. Vitamin takviyesine devam.

OĞLAK: Kardeşlerle bağlarınızı güçlendirme adına yapacağınız işbirlikleri olumlu sonuç verecek. Yakın ilişkilerinizde pozitif davrandığınız zaman kendinizi huzurlu ve mutlu hissediyorsunuz.

KOVA: Maddesel kazançlarınızla ilgili özel durumlar söz konusu. Bütçenizi gözden geçirmenizde fayda var. Özellikle kendinizi mutlu hissettirecek, bazı kişisel şeyler satın almak isteyeceksiniz.

BALIK: Burcunuzda geri giden Neptün sayesinde cazip ve çekici bir görünüm sergiliyorsunuz.

Partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün. Güven duygusunun önemini ona hissettirmelisiniz.