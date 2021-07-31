KOÇ: KİŞİSEL enerjinizi, sosyal yapınızla birleştirerek kendinizi yoğun duygular içinde hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken çok şey var. Kafanızdaki küçük olaylarla potansiyelinizi kısıtlıyorsunuz.

BOĞA: ÇEVRESEL faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin katkılarını inkar edemezsiniz.

İsteklerinizi gerçekleştirmek için kısıtlı zamana tahammülünüz yok.

İKİZLER: ÇEVRENİZİN etkisi altında çok fazla kaldığınız için, küçük yanılmalar her zaman mümkün. Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz.

Bugün işbirliklerine gireceksiniz.

YENGEÇ: KÜÇÜK yolculuklara çıkmak için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak, size iyi gelecek ve kafanızdaki bir takım karışıklara çözüm bulacaksınız.

Yeniliklerden korkmamalısınız.

ASLAN: SOSYAL ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket etmeyi seviyorsunuz. Bugün Ay, toplumsal yaşantınıza renk veriyor. Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz.

BAŞAK: YENİ planlar için kişisel desteklere ihtiyacınız olabilir. Planladığınız işler konusunda ince detaylar çok önemli. Konuyla ilgili tecrübesi olan eski ve güçlü dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.

TERAZİ: BASKICI duyguları sevmediğiniz halde, fikirlerinizi güçlü bir şekilde ortaya koymaktan korkmuyorsunuz. Çalıştığınız kişiler size karşı muhalif olabilirler. Bu durum sizde farklı duygular oluşturuyor.

AKREP: ORTAMLARLA değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Sonradan güçlü dostluklar kuracağınız kişilere karşı yaşantınızda yer açmayı denemelisiniz. Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu olacak.

YAY: KİŞİSEL ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün.

Randevularınıza gereken önemi vermelisiniz.

Yaşam enerjiniz oldukça güçlü.

OĞLAK: İŞBİRLİKLERİ ve iletişim konularında yapacağınız önemli gelişmeler mevcut.

Çevrenizin sizin için ne düşündüğü konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişilere dikkat etmelisiniz.

KOVA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Yeni projeler içinde olmanız kafanızı meşgul edecek.

BALIK: YARATICILIĞINIZI ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz. Bugün, maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere ön yargılı olmamalısınız. Dostlarınızı ihmal etmeyin.