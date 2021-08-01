KOÇ: AY'IN bulunduğu konum; maddi konularla ilgili, kendinizi denetim altında tutmanızı öneriyor. Hırslı tarafınız ön plana çıkıyor. Açılımlarınız konusunda, dikkatli davranmalısınız.

BOĞA: BUGÜN Ay, burcunuzda ilerlerken; içsel disiplininiz, başarınızı arttırma konusunda sağlam oluşumlara neden oluyor.

Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz.

İKİZLER: AİLENİZLE ilgili olaylar gündeme gelebilir.

Onların bazı davranışlarından etkilenebilirsiniz.

Konular üzerinde yoğunlaşma zorluğu yaşayacaksınız. Kararsızlığınız yüzünden zaman kaybetme riski taşıyorsunuz.

YENGEÇ: OLAYLARI çok fazla yargılayarak yorum getiriyorsunuz. Ay'ın bulunduğu konum, duygusal saplantılarınızı belirgin hale getiriyor.

Hafızanızı kullanmanız gereken konularla ilgili oluşumlar gündeme gelebilir.

ASLAN: ZEKANIZ sayesinde başaramayacağınız konu yok. Yaptığınız çalışmalar, istediğiniz hedefe yaklaşmanızı sağlıyor. İşbirliği içinde olduğunuz kişiler çok önemli, seçimlerinizle yaşam kalitenizi yüksek tutuyorsunuz.

BAŞAK: AY Boğa'da ilerliyor. Tutucu tarafınız ortaya çıkarken, olayları fazla irdeliyorsunuz.

Zaman kaybı yaşayabilir, kendinizi ispat etme konusunda bazı sorunlarla gündeme gelebilirsiniz.

TERAZİ: DETAYLAR üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz.

Bilinç altınızda yerleşen sabit düşünceler canınızı sıkabilir. Yardım sever duygularınız atağa kalkacak.

AKREP: HER şeyi mantık çerçevesi içinde değerlendirmek istiyorsunuz. Kalabalık yerlerden sıkılabilir, içsel dinginliğiniz için sessiz yerleri tercih edebilirsiniz. Maddi konularla ilgili zekanız en üst düzeyde çalışıyor.

YAY: YARATICILIK konusunda değişik fikirleriniz olacak. Karşı tarafı ikna etme konusunda başarılı olacaksınız. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.

OĞLAK: İÇSEL disiplininiz mükemmel bir şekilde seyrediyor. Sadece kendinizin değil, çevrenizin sorunlarına da çözüm getiriyorsunuz.

Fazla kuralcı davranabilir, dostlarınızı katı kurallarınızla sıkabilirsiniz.

KOVA: KÜÇÜK fırsatların önemli olduğu bir gün.

Olayları çok çabuk kavrıyor ve yaratıcılığınızla birlikte alacağınız destekleri çok iyi kombine ediyorsunuz. Çevrenizin eleştirilerine tepkili davranacaksınız.

BALIK: İKİLİ ilişkilerinizde güvenli bir ortam arıyor olmanız, partneriniz için de yeni bir platform oluşturuyor. Kendini size ispat etme konusunda, ona fırsat tanımış olacaksınız..