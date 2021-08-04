KOÇ: HUZURSUZ ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz.
Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz.
Cazibeniz dikkat çekiyor ve kendinizi ifade etmekte zorlanıyorsunuz.
BOĞA: YARATICILIĞINIZI doğru kullandığınız zaman sorunları kısa sürede çözüyorsunuz.
Finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Düşünceleriniz kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.
İKİZLER: İSTEKLERİNİZDEKİ artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için adım atın.
YENGEÇ: KARARLARINIZI alırken, duygusal istekleriniz daha belirgin olduğu için, mantık konusunda bocalayabilirsiniz.
Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızdan vazgeçemiyorsunuz.
ASLAN: BUGÜN gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Sosyal çalışmalarınızda olumlu gelişmeler olacak.
BAŞAK: ESKİ dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz.
O günlerden beri belirsizliğini koruyarak aklınıza takılan konular varsa, konuşarak cevaplarını bulacaksınız.
TERAZİ: HER türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Yaşantınıza yeni olaylar katacaksınız.
AKREP: ORTAK çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz.
Yaratıcılığınız kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak ve çevrenizi yönetmek isteyeceksiniz.
YAY: ÇOK güçlü duygulara sahip olduğunuz içinde çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz.
En büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemeniz. Gereksiz alınganlık göstermekten kaçının.
OĞLAK: DUYGUSAL davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek.
Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız.
KOVA: İŞ çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir.
Siz emir almaktan hoşlanmıyorsunuz ve hemen karşı tarafa tepki gösteriyorsunuz.
BALIK: YAŞAM enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız.